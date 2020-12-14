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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:06
zerocool написав:
Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.
Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО, процес уже пішов, тут головне проскочити вікно можливостей, і на щастя це все потроху доходить і до наріду, і до президентів. Далі стаття 5 і всьо.
Фаза 2 - має змінитися одне-два покоління, щоб в Україні абсолютна більшість перейшла на українську мову і вже повністю відірвалася від русссокультури(та хоча би на цьому форумі видно скільки ще динозаврів). Після цього для росіян стаємо вже чимось зовсім чужим, як Польща.
Фаза 3 - проблеми в самій росії, швидше за все вони вже не зможуть зібрати сили та територію рівня 2021 року, хоча це все не дуже цікаво вже, та й не матиме такого значення для нас.Для КРЖН достатньо фази 1
, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.
Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?
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BIGor
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:20
Хомякоид написав:
Как вариант вступления в НАТО и существования как Финляндия и ФРГ до обьединения.
rjkz написав:
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.
/
Базы американцев в Украине.
Только при таком варианте можна быть относительно спокойным за недвигу.
Ну и вступление в Евросоюз что-бы у пересичных были сольдо, а не скатывались в фавеллы окраины с соответствующим контингентом.
Все остальное это неоправданный риск, депопуляция и вымирание. Инвештирование в таком случае теряет смысл. Ловля ножей
Еще одной войны Украины и россии практически гарантированно не будет, по крайней мере при жизни всех ныне живущих поколений. Ни через 5, ни через 10 и тем более 20 лет. И даже не важно будет Украина в НАТО или нет.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:46
rjkz написав: reus написав: rjkz написав:
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой
, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
Не факт, что останется, т. к. пока идет война и риски существенные.
Я готов рисковать не на последние деньги. И цена вроде интересная на первый взгляд, но мы не знаем, что нас ждет в будущем. И даже, если сравнивать с благополучной Софией, то и на сейчас цена вполне нормальная, но Макс пока не готов воспользоваться окном возможностей.
Не шла у меня из головы эта Ваша фраза.
Естественно в контексте КРЖН.
А как она закончится?
Вот сейчас ЗСУ очищают землю Украины и заодно планету от нечисти.
СЕгодня даже праздник мне с утра сделали.
Наверное дети подаркам под елкой так не радуются как сейчас нормальные люди по всему миру. Теперь на полуострове Крым есть полумост.
А раша уже долгое время хочет переговоров.
Как начала по зубам по всем фронтам получать и отступать/бежать, так и переговоров захотела.
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.
/
В разі перемоги України (вихід на кордони 1991), і швидкого вступу в НАТО Україна назавжди закриє питання с фашистською російською федерацією. І дійсно прилив інвестицій в сотні млрд $ може позитивно зіграти новими фарбами.. як не парадоксально.
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xio13
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:56
xio13 написав:
прилив інвестицій в сотні млрд $
А що за інвестиції?
Бачу тільки що зараз місцеві лендлорди і олігархи активно інвестують у ЄС та Туреччину... Які глупі іноземці будуть сюди інвестувати мільярди - коли місцеві самі не хочуть тут інвестувати?
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BIGor
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:59
Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
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Investor_K
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Додано: Нед 09 жов, 2022 13:12
BIGor написав:
Бачу тільки що зараз місцеві лендлорди і олігархи активно інвестують у ЄС та Туреччину..
"ЄС та Туреччину" = НАТО. Очевидно? что местным лендлордам и олигархам до одного места "высокие гумманистические принципы" ЕС, достаточно физической защищенности, о чем и пищет дописувач xio13 про кейс "швидкого вступу до НАТО". Будет НАТО - будет деловая активность в Украине и рост РН, если нет то будут капиталы утекать в НАТО. Я именно так для себя планирую
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Додано: Нед 09 жов, 2022 13:57
В разі перемоги України (вихід на кордони 1991), і швидкого вступу в НАТО Україна назавжди закриє питання с фашистською російською федерацією. І дійсно прилив інвестицій в сотні млрд $ може позитивно зіграти новими фарбами.. як не парадоксально.
кейс1: Украина пала за 2-3 недели, развёрнутая машина роисси вторглась в Прибалтику и прорубила путь к Кёнигбсергу. Есть гарантия, что НАТО немедленно ответило, есть гарантия, что оно не мычало бы как с нами?
кейс2: ок, мы выиграли, вошли в НАТО, но экономику не реорганизовываем, кумовство так и дальше идёт, соответственно, денег на восстановление своей армии не хватает, мы грызёмся, армию не насыщаем. Есть 100% гарантия что теперь за нас точно вступятся через 10-15 лет?
кейс3: рашка, как побитая собака отползла, но там пришёл Навальный - извините, туды-сюды, поспешили, исправимся. Германия и Франция обманываться рады (в обмен на ископаемые) и восстанавливают рашку, дают ей технологии. Рашка через 15-20-30 лет, видя, что мы так и остались страной третьего мира и "зря что-ли наших стоко погибло в 2022 году" - нападает опять.
Итого, прилив сотен миллиардов денег конечно, заиграет новыми красками, но этих денег другие страны нам не подарят, а частные инвесторы сюда спешить не будут пока окончательно не будет решён рашистский вопрос
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baraka
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