Додано: Нед 09 жов, 2022 13:57

В разі перемоги України (вихід на кордони 1991), і швидкого вступу в НАТО Україна назавжди закриє питання с фашистською російською федерацією. І дійсно прилив інвестицій в сотні млрд $ може позитивно зіграти новими фарбами.. як не парадоксально.

кейс1: Украина пала за 2-3 недели, развёрнутая машина роисси вторглась в Прибалтику и прорубила путь к Кёнигбсергу. Есть гарантия, что НАТО немедленно ответило, есть гарантия, что оно не мычало бы как с нами?кейс2: ок, мы выиграли, вошли в НАТО, но экономику не реорганизовываем, кумовство так и дальше идёт, соответственно, денег на восстановление своей армии не хватает, мы грызёмся, армию не насыщаем. Есть 100% гарантия что теперь за нас точно вступятся через 10-15 лет?кейс3: рашка, как побитая собака отползла, но там пришёл Навальный - извините, туды-сюды, поспешили, исправимся. Германия и Франция обманываться рады (в обмен на ископаемые) и восстанавливают рашку, дают ей технологии. Рашка через 15-20-30 лет, видя, что мы так и остались страной третьего мира и "зря что-ли наших стоко погибло в 2022 году" - нападает опять.Итого, прилив сотен миллиардов денег конечно, заиграет новыми красками, но этих денег другие страны нам не подарят, а частные инвесторы сюда спешить не будут пока окончательно не будет решён рашистский вопрос