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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10318103191032010321

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:48

Отож, розвал-нерозвал то вже таке, ядерний бандустан уздовж усього кордону України нам теж м'яко кажучи невигідний.
Нападати потроху вони зможуть і в розваленому стані, якщо знатимуть, що за нас інші не врубяться.


причём им не обязательно нападать на нас. Один осколок империи (Краснодар, Дагестан, Ичкерия, например) заявит о выходе из империи, мацква скажет - "никогда этому не бывать" и пульнёт в осколок из ТЯО, чтобы полностью отбить охоту даже думать об этом.

Вероятность, этого низкая, но кто из частных инвесторов захочет принимать риски Украины. А ведь через этот путь (путь развала Рашки) нужно пройти, это тяжелый, но самый лучший выход для нашей страны.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:10

  Investor_K написав:Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.


Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей, але у мене батьки досі в Мико, хоча мають змогу виїхати. Людей похилого віку ще якось можна "пробачити" (зрозуміти всеодно не можу) з їхніми "ми вже старі, нам важко", "ми вже життя прожили, нам пох", а от молодь що собі думає, особливо з дітьми? :roll:
Влітку оренда була дешевше, легше було й переїжджати через погодні умови. Скільки разів попереджали про удари по інфраструктурі, про важку зиму, а про Запоріжжя взагалі з його окупованою ЗАЕС - це як сидіти на пороховій діжці.

ПС. Подруга розглядає можливість придбання якогось бабушатніка у Києві за 29тис.дол. Каже, що 45 кв.м, двокімнатна. Під здачу в оренду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:18

  fler написав:
  Investor_K написав:Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.


Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей

так я такий, сидів в Чернігові до останнього. Чого сидів, чого чекав ? невідомо
виїхав за пару днів до того, як міст через Десну разбомбили

PS. Zebra потім зневажливо писав про мене, що я втік з міста
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:37

  UA написав:
  rjkz написав:Не шла у меня из головы эта Ваша фраза.
Естественно в контексте КРЖН.
А как она закончится?
Вот сейчас ЗСУ очищают землю Украины и заодно планету от нечисти.
СЕгодня даже праздник мне с утра сделали.
Наверное дети подаркам под елкой так не радуются как сейчас нормальные люди по всему миру. Теперь на полуострове Крым есть полумост.
А раша уже долгое время хочет переговоров.
Как начала по зубам по всем фронтам получать и отступать/бежать, так и переговоров захотела.
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.

Сейчас на повестке два варианта.
Или 1,5% мирового ВВП установит новый мировой порядок.
Или 50% мирового ВВП избавит мир от 1,5% мирового ВВП.


К сожалению, у 50% мирового ВВП смелости меньше, чем у ЗСУ.
Особенно на 24.02. потом стало чуть больше. Опять-же, ЗСУ убедили, но все еще мало. Во главе стран 50% ВВП стоят сейчас ссыкливые лидеры. Спасибо МИДу, заставил их делать хоть что-то чего они не хотят/боятся.
rjkz
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  #<1 ... 10318103191032010321
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