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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:48
Отож, розвал-нерозвал то вже таке, ядерний бандустан уздовж усього кордону України нам теж м'яко кажучи невигідний.
Нападати потроху вони зможуть і в розваленому стані, якщо знатимуть, що за нас інші не врубяться.
причём им не обязательно нападать на нас. Один осколок империи (Краснодар, Дагестан, Ичкерия, например) заявит о выходе из империи, мацква скажет - "никогда этому не бывать" и пульнёт в осколок из ТЯО, чтобы полностью отбить охоту даже думать об этом.
Вероятность, этого низкая, но кто из частных инвесторов захочет принимать риски Украины. А ведь через этот путь (путь развала Рашки) нужно пройти, это тяжелый, но самый лучший выход для нашей страны.
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baraka
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:10
Investor_K написав:
Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей, але у мене батьки досі в Мико, хоча мають змогу виїхати. Людей похилого віку ще якось можна "пробачити" (зрозуміти всеодно не можу) з їхніми "ми вже старі, нам важко", "ми вже життя прожили, нам пох", а от молодь що собі думає, особливо з дітьми?
Влітку оренда була дешевше, легше було й переїжджати через погодні умови. Скільки разів попереджали про удари по інфраструктурі, про важку зиму, а про Запоріжжя взагалі з його окупованою ЗАЕС - це як сидіти на пороховій діжці.
ПС. Подруга розглядає можливість придбання якогось бабушатніка у Києві за 29тис.дол. Каже, що 45 кв.м, двокімнатна. Під здачу в оренду.
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fler
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:18
fler написав: Investor_K написав:
Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей
так я такий, сидів в Чернігові до останнього. Чого сидів, чого чекав ? невідомо
виїхав за пару днів до того, як міст через Десну разбомбили
PS. Zebra
потім зневажливо писав про мене, що я втік з міста
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:37
UA написав: rjkz написав:
Не шла у меня из головы эта Ваша фраза.
Естественно в контексте КРЖН.
А как она закончится?
Вот сейчас ЗСУ очищают землю Украины и заодно планету от нечисти.
СЕгодня даже праздник мне с утра сделали.
Наверное дети подаркам под елкой так не радуются как сейчас нормальные люди по всему миру. Теперь на полуострове Крым есть полумост.
А раша уже долгое время хочет переговоров.
Как начала по зубам по всем фронтам получать и отступать/бежать, так и переговоров захотела.
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.
Сейчас на повестке два варианта.
Или 1,5% мирового ВВП установит новый мировой порядок.
Или 50% мирового ВВП избавит мир от 1,5% мирового ВВП.
К сожалению, у 50% мирового ВВП смелости меньше, чем у ЗСУ.
Особенно на 24.02. потом стало чуть больше. Опять-же, ЗСУ убедили, но все еще мало. Во главе стран 50% ВВП стоят сейчас ссыкливые лидеры. Спасибо МИДу, заставил их делать хоть что-то чего они не хотят/боятся.
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rjkz
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:37
rjkz
Та никто там не ссыт. Они всё делают чётко по плану.
Или вы реально думаете, что они не могут прогнозировать события на несколько ходов вперёд?
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Andrey2512
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:38
Andrey2512 написав:rjkz
Та никто там не ссыт. Они всё делают чётко по плану.
Или вы реально думаете, что они не могут прогнозировать события на несколько ходов вперёд?
Історія тих же останніх світових воєн показує, що не завжди можуть.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:51
rjkz написав:
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Сценарій простий. Після звільнення Криму встановлюється вогневий контроль ЗСУ над російськими портами Чорного моря. Величезним запасом ракет HARM США наносяться постійні удари по ППО на території педерації уздовж усього кордону. Територія педерації на 100 км контролюється ударними БПЛА. Залишки експорту нафти падають ще на третину. Поточна влада в педерації втрачає довіру і досягається мета війни відповідно до сценаріїв НАТО: неприйнятні втрати призводять до зміни політичного керівництва педерації. У нового керівництва є 2 альтернативи: мирний договір з виплатою репарацій, або продовження отримання піздюлей при закритій зовнішній торгівлі, імовірно лише зерно з педерації будуть випускати на світовий ринок. Якщо буде 2-3 зміни влади, то почнеться повний розпад педерації...
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:56
Andrey2512 написав:
Та никто там не ссыт. Они всё делают чётко по плану.
Или вы реально думаете, что они не могут прогнозировать события на несколько ходов вперёд?
Там реально ссуть, бо якусь військову освіту мають 2-3%. Бо не розуміють, що захисна війна ведеться до моменту нанесення неприйнятних витрат ворогу та зміні його політичного керівництва.
За цим сценарієм немає ніяких переговорів з тим керівництвом, яке розпочало агресивну війну. Психологія всяких диктаторів давно вивчена.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:00
BIGor написав: zerocool написав: BIGor написав:
Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?
За великим рахунком – саме так. Бо є причини, і є наслідки.
Тобто НАТО нам поборить корупцію а солдати НАТО родять нам по 5 дітей на сімю?
А где в НАТО по 5 детей рожают ? Слушайте , вот єта дешевая демагогия про "коррупцию", про " разочарование низкими темпами реформ" - для дурачков. Массово бегут при военной эскалации, и вы в том числе, так было и в 2014-2015, и в 2022. Прикрываясь при этом "разочарованием коррупцией"
Те, кто подальновидней, начали бежать еще после т.н. "будапештcкого меморандума" , понимая какая жертвенная роль уготована Украине, вне зависимости от результатов "реформ" или рождаемости. С таким соседом у нас единственно 2 необходимые, но не достаточные опции - быть членом ядерного клуба или НАТО. И даже в последнем случае расслабиться и забить на ВПК, армию не получится, мы все равно фронтир, и приджется как-то крутится, чтобы была и рождаемость и арсеналы, как это делает Турция. Но мы же вроде сейчас доказываем что с пассионарностью у украинской нации все более-менее Ок, вышесреднего по больнице. Так что все получится.
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