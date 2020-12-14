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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24

  UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?


Похоже цены ушли в пол.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 02:44

  pesikot написав:
  fler написав:
  Investor_K написав:Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.


Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей

так я такий, сидів в Чернігові до останнього. Чого сидів, чого чекав ? невідомо
виїхав за пару днів до того, як міст через Десну разбомбили

PS. Zebra потім зневажливо писав про мене, що я втік з міста

Якщо усі чоловіки покинуть територію, її займуть інші чоловіки. Так було завжди і буде завжди.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 04:07

  BIGor написав:
  zerocool написав:
  BIGor написав:Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?

За великим рахунком – саме так. Бо є причини, і є наслідки.

Тобто НАТО нам поборить корупцію а солдати НАТО родять нам по 5 дітей на сімю?

Які солдати НАТО, якщо є свої? Тобто на 2-3 причинно-наслідкові зв'язки мозку вже не вистачає, зрозуміло.

І знову ці казочки про страшну корупцію (на рівні країн південної Європи, і це без їхніх реформ).
Треба було ще щось про олігархів, у яких треба відібрати й тоді заживемо.
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