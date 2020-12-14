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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24
UA написав:
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Похоже цены ушли в пол.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 02:44
pesikot написав: fler написав: Investor_K написав:
Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей
так я такий, сидів в Чернігові до останнього. Чого сидів, чого чекав ? невідомо
виїхав за пару днів до того, як міст через Десну разбомбили
PS. Zebra
потім зневажливо писав про мене, що я втік з міста
Якщо усі чоловіки покинуть територію, її займуть інші чоловіки. Так було завжди і буде завжди.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 04:07
BIGor написав: zerocool написав: BIGor написав:
Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?
За великим рахунком – саме так. Бо є причини, і є наслідки.
Тобто НАТО нам поборить корупцію а солдати НАТО родять нам по 5 дітей на сімю?
Які солдати НАТО, якщо є свої? Тобто на 2-3 причинно-наслідкові зв'язки мозку вже не вистачає, зрозуміло.
І знову ці казочки про страшну корупцію (на рівні країн південної Європи, і це без їхніх реформ).
Треба було ще щось про олігархів, у яких треба відібрати й тоді заживемо.
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