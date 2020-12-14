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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:48

Отож, розвал-нерозвал то вже таке, ядерний бандустан уздовж усього кордону України нам теж м'яко кажучи невигідний.
Нападати потроху вони зможуть і в розваленому стані, якщо знатимуть, що за нас інші не врубяться.


причём им не обязательно нападать на нас. Один осколок империи (Краснодар, Дагестан, Ичкерия, например) заявит о выходе из империи, мацква скажет - "никогда этому не бывать" и пульнёт в осколок из ТЯО, чтобы полностью отбить охоту даже думать об этом.

Вероятность, этого низкая, но кто из частных инвесторов захочет принимать риски Украины. А ведь через этот путь (путь развала Рашки) нужно пройти, это тяжелый, но самый лучший выход для нашей страны.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:10

  Investor_K написав:Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.


Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей, але у мене батьки досі в Мико, хоча мають змогу виїхати. Людей похилого віку ще якось можна "пробачити" (зрозуміти всеодно не можу) з їхніми "ми вже старі, нам важко", "ми вже життя прожили, нам пох", а от молодь що собі думає, особливо з дітьми? :roll:
Влітку оренда була дешевше, легше було й переїжджати через погодні умови. Скільки разів попереджали про удари по інфраструктурі, про важку зиму, а про Запоріжжя взагалі з його окупованою ЗАЕС - це як сидіти на пороховій діжці.

ПС. Подруга розглядає можливість придбання якогось бабушатніка у Києві за 29тис.дол. Каже, що 45 кв.м, двокімнатна. Під здачу в оренду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:29

Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
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UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24

  UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
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Похоже цены ушли в пол.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 04:36

  UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
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На сейчас - не знаю.
Но даже по знакомству предоставленным когда-то ТММ-ским плиточникам я платил больше. Они на 3-х моих квартирах работали в разное время. Было больще 10.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:19

  adeges написав:
  UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
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Похоже цены ушли в пол.


Я плачу 400 без отверстий, без зарезки. Я игею от цены
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:31

  beee написав:
  adeges написав:
  UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?


Похоже цены ушли в пол.


Я плачу 400 без отверстий, без зарезки. Я игею от цены

Объект - панелька 80-х и машина у меня попроще вашей.
Мастера дифференцированно подходят у ценообразованию.
Судя по утренним новостям - может всё же 7 баксов это дорого?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:33

  88998899aleks написав:тема форума? ремонт ?

Если вы можете жить в квартире без ремонта, то вы правы в своем возмущении.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:41

UA вы в курсе что в стране война? у сотни тысяч вообще нет жилья теперь?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:48

  Хомякоид написав:Шо там опять ?
Чебаны не зацепило ?
Думал по Кийову уже приходов не будет.
Рано еще покупать у Кийови, очень рано.

кабы поздно не было,более 1500 лет стоит град.
" И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью"
Под Обуховом раза три чет бахнуло за пол часа
Мизантрóп
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