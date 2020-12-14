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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:48
Отож, розвал-нерозвал то вже таке, ядерний бандустан уздовж усього кордону України нам теж м'яко кажучи невигідний.
Нападати потроху вони зможуть і в розваленому стані, якщо знатимуть, що за нас інші не врубяться.
причём им не обязательно нападать на нас. Один осколок империи (Краснодар, Дагестан, Ичкерия, например) заявит о выходе из империи, мацква скажет - "никогда этому не бывать" и пульнёт в осколок из ТЯО, чтобы полностью отбить охоту даже думать об этом.
Вероятность, этого низкая, но кто из частных инвесторов захочет принимать риски Украины. А ведь через этот путь (путь развала Рашки) нужно пройти, это тяжелый, но самый лучший выход для нашей страны.
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baraka
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:10
Investor_K написав:
Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
Це означає, що люди могли виїхати, але сиділи у небезпеці до останнього, поки півень в дупу не клюнув((. Не розумію таких людей, але у мене батьки досі в Мико, хоча мають змогу виїхати. Людей похилого віку ще якось можна "пробачити" (зрозуміти всеодно не можу) з їхніми "ми вже старі, нам важко", "ми вже життя прожили, нам пох", а от молодь що собі думає, особливо з дітьми?
Влітку оренда була дешевше, легше було й переїжджати через погодні умови. Скільки разів попереджали про удари по інфраструктурі, про важку зиму, а про Запоріжжя взагалі з його окупованою ЗАЕС - це як сидіти на пороховій діжці.
ПС. Подруга розглядає можливість придбання якогось бабушатніка у Києві за 29тис.дол. Каже, що 45 кв.м, двокімнатна. Під здачу в оренду.
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fler
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Додано: Нед 09 жов, 2022 21:29
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
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UA
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Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24
UA написав:
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Похоже цены ушли в пол.
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adeges
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Додано: Пон 10 жов, 2022 04:36
UA написав:
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
На сейчас - не знаю.
Но даже по знакомству предоставленным когда-то ТММ-ским плиточникам я платил больше. Они на 3-х моих квартирах работали в разное время. Было больще 10.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:19
adeges написав: UA написав:
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Похоже цены ушли в пол.
Я плачу 400 без отверстий, без зарезки. Я игею от цены
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beee
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:31
beee написав: adeges написав: UA написав:
Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Похоже цены ушли в пол.
Я плачу 400 без отверстий, без зарезки. Я игею от цены
Объект - панелька 80-х и машина у меня попроще вашей.
Мастера дифференцированно подходят у ценообразованию.
Судя по утренним новостям - может всё же 7 баксов это дорого?
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UA
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:33
88998899aleks написав:
тема форума? ремонт ?
Если вы можете жить в квартире без ремонта, то вы правы в своем возмущении.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:41
UA вы в курсе что в стране война? у сотни тысяч вообще нет жилья теперь?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:48
Хомякоид написав:
Шо там опять ?
Чебаны не зацепило ?
Думал по Кийову уже приходов не будет.
Рано еще покупать у Кийови, очень рано.
кабы поздно не было,более 1500 лет стоит град.
" И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью"
Под Обуховом раза три чет бахнуло за пол часа
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