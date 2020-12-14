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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 09:09
Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
Шо там опять ?
Чебаны не зацепило ?
Думал по Кийову уже приходов не будет.
Рано еще покупать у Кийови, очень рано.
кабы поздно не было,более 1500 лет стоит град.
" И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью"
Под Обуховом раза три чет бахнуло за пол часа
Я б не брал эти данные от монаха которые легитимзировал род Рюриковичей от предводителей шайки обычных торговцев-грабителей до княжеского рода.
Если мы в историю ударяемся, то Киев за 1500 летнюю историю только лет 150-200 переживал относительно спокойных и зажиточных лет.
В основном город разграблялся и уничтожался с пириодичностью в 20-30 лет.
Вспомните склько раз власть менялась в 1917-1920 годах ?
Все это к чему ? Только НАТО
В другом случае покупать что-то дороже 30-40 тыс. это лотерея
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31
UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Хорошая цена. Сейчас делают по 8. Все включено. Пилят, правда, на балконе. Керамогранит не особо пылит- смирился.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31
Сейчас почитал что вы тут за выходные настрочили. Интересное ощущение - как будто это не вчера рассуждали, а в прошлом году.
Интересно - на сегодня много сделок было договорено и задатки даны?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:43
Пам'ятаєте я попереджав про цей ракетний масований удар по Києву поки повідомлення на видалили? Я не розумію чому. Це ж напряму впливає на ринок нерухомості. А значить покупці мають знати про ризики. Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:53
Zebra написав:
Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.
Гляньте на мост Кличко после прилета сегодня. Мосты,даже такие чахлые как наши, обычными ракетами не взять, только с тактическим зарядом. Ну и никакого автономного левобережного Киева не может быть в принципе. Если хотя бы 2 моста будут выведены из строя, то по оставшимся большинство левобережных киевлян покинут Киев, и даже Украину
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 10 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:58
Zebra написав:
Пам'ятаєте я попереджав про цей ракетний масований удар по Києву поки повідомлення на видалили? Я не розумію чому. Це ж напряму впливає на ринок нерухомості. А значить покупці мають знати про ризики. Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.
Прохожий в эти минуты прячется в самой глубокой станции метро от покупателей его 1к в Таряне за 2 миллиона долларов.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:58
fox767676 написав: Zebra написав:
Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.
Гляньте на мост Кличко после прилета сегодня. Мосты,даже такие чахлые как наши, обычными ракетами не взять, только с тактическим зарядом.
Прямого влучання не було. Якби було - обвалився.
На мостах є догляд вантажів? Коли я місяць тому їхав по московському мосту (ім. Бандери), ніяких блок-постів, взагалі нічого такого в Києві - при бажанні можна окольними дорогами заїхати і виїхати. Я думаю, навіть якщо Газельки синхронно заїдуть і підірвуть, то прольоти позносить. Але скоріше за все - буде масований удар по мостам, для цього потрібні масово Іскандери з білорусі, вони дуже точні і не збиваються. Очевидно, що цей ракетний удар готувався не по мостам, а по критичній інфраструктурі - і готувався, ще до керченського мосту.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 10 жов, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:00
Zebra написав:
ого потрібні масово Іскандери,
Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:02
fox767676 написав: Zebra написав:
ого потрібні масово Іскандери,
Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.
При бажанні все можливо. Хтось котролює закладку вибухівкі в Києві під мостами, водолазів усіляких, диверсантів? Київ жив ніби війни не було. Це те, що я бачив - непахане поле для диверсантів.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:18
fox767676 написав: Zebra написав:
ого потрібні масово Іскандери,
Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.
Іскандери не перехоплюються і доволі точні. Запаси скоріше за все вичерпалися.
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