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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:09

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:Шо там опять ?
Чебаны не зацепило ?
Думал по Кийову уже приходов не будет.
Рано еще покупать у Кийови, очень рано.

кабы поздно не было,более 1500 лет стоит град.
" И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью"
Под Обуховом раза три чет бахнуло за пол часа


Я б не брал эти данные от монаха которые легитимзировал род Рюриковичей от предводителей шайки обычных торговцев-грабителей до княжеского рода.

Если мы в историю ударяемся, то Киев за 1500 летнюю историю только лет 150-200 переживал относительно спокойных и зажиточных лет.
В основном город разграблялся и уничтожался с пириодичностью в 20-30 лет.

Вспомните склько раз власть менялась в 1917-1920 годах ?
Все это к чему ? Только НАТО

В другом случае покупать что-то дороже 30-40 тыс. это лотерея
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Хорошая цена. Сейчас делают по 8. Все включено. Пилят, правда, на балконе. Керамогранит не особо пылит- смирился.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас почитал что вы тут за выходные настрочили. Интересное ощущение - как будто это не вчера рассуждали, а в прошлом году.
Интересно - на сегодня много сделок было договорено и задатки даны?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пам'ятаєте я попереджав про цей ракетний масований удар по Києву поки повідомлення на видалили? Я не розумію чому. Це ж напряму впливає на ринок нерухомості. А значить покупці мають знати про ризики. Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.


Гляньте на мост Кличко после прилета сегодня. Мосты,даже такие чахлые как наши, обычными ракетами не взять, только с тактическим зарядом. Ну и никакого автономного левобережного Киева не может быть в принципе. Если хотя бы 2 моста будут выведены из строя, то по оставшимся большинство левобережных киевлян покинут Киев, и даже Украину
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 10 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:58

  Zebra написав:Пам'ятаєте я попереджав про цей ракетний масований удар по Києву поки повідомлення на видалили? Я не розумію чому. Це ж напряму впливає на ринок нерухомості. А значить покупці мають знати про ризики. Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.

Прохожий в эти минуты прячется в самой глубокой станции метро от покупателей его 1к в Таряне за 2 миллиона долларов.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:58

  fox767676 написав:
  Zebra написав:Я ще прогнозую, що будуть знищені мости через Дніпро і буде 2 Києва - Лівий Київ і Правий Київ.


Гляньте на мост Кличко после прилета сегодня. Мосты,даже такие чахлые как наши, обычными ракетами не взять, только с тактическим зарядом.

Прямого влучання не було. Якби було - обвалився.
На мостах є догляд вантажів? Коли я місяць тому їхав по московському мосту (ім. Бандери), ніяких блок-постів, взагалі нічого такого в Києві - при бажанні можна окольними дорогами заїхати і виїхати. Я думаю, навіть якщо Газельки синхронно заїдуть і підірвуть, то прольоти позносить. Але скоріше за все - буде масований удар по мостам, для цього потрібні масово Іскандери з білорусі, вони дуже точні і не збиваються. Очевидно, що цей ракетний удар готувався не по мостам, а по критичній інфраструктурі - і готувався, ще до керченського мосту.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 10 жов, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:ого потрібні масово Іскандери,


Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:02

  fox767676 написав:
  Zebra написав:ого потрібні масово Іскандери,


Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.

При бажанні все можливо. Хтось котролює закладку вибухівкі в Києві під мостами, водолазів усіляких, диверсантів? Київ жив ніби війни не було. Це те, що я бачив - непахане поле для диверсантів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:18

  fox767676 написав:
  Zebra написав:ого потрібні масово Іскандери,


Ключове слово - "маосово". Там роботи не на одну ніч.

Іскандери не перехоплюються і доволі точні. Запаси скоріше за все вичерпалися.
Zebra
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