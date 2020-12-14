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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Хорошая цена. Сейчас делают по 8. Все включено. Пилят, правда, на балконе. Керамогранит не особо пылит- смирился.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас почитал что вы тут за выходные настрочили. Интересное ощущение - как будто это не вчера рассуждали, а в прошлом году.
Интересно - на сегодня много сделок было договорено и задатки даны?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По моєму 1.5 за метр вже не буде.
Це був шанс, він вже в минулому.
Сьогоднішні події забирають оптимізм, але треба вірити в краще.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:52

  Setsib написав:
zerocool написав:Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.

Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО

Для КРЖН достатньо фази 1, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.


Frant так і каже, що 4-5 років нерухомість буде падати в ціні, а потім можливий ріст. Для когось це буде вікно можливостей, тому що за цей час, якщо продадуть прелесть, то куплять чи візьмуть в іпотеку квартиру в європейській країні. Але хтось буде п'ять років чекати і думати, як скоро переселенці почнуть в лихоманці бігати за ним і іншими власниками житла, щоб купити чи взяти в оренду. P.S. більше половини моїх знайомих влаштували своїх дітей в садки і школи (Англія, Польща, Німеччина, Франція...). І це люди з середнім і нижче середнього заробітком.

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в польше падает. и всё у них далеко нерадужно.
а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:02

Пам'ятник грошам і наш Макс вміє поставити ;)

  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Надоть брать в Виннице и западнее


Западнее Пшемысля )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.


Какую поддержку, моральную что ли ? Ну тут у думающих людей не должно было быть иллюзий.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:08

  Успіх написав:
  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)

не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:12

Думаю Харьков, Запорожбе в Киев едут и будут еще. А вот те кто надумал возвращаться из европ - повременят минимум до лета.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:54

  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде.
Це був шанс, він вже в минулому.
Сьогоднішні події забирають оптимізм, але треба вірити в краще.

Слабак.
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