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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31
UA написав:Подскажите, работа плиточника с хорошими отзывами, электрическим плиткорезом с водяной подачей и лазерным нивелиром по 7 долларов за квадратный метр (подрезки, отверстия, расходники в цену входят) это я не переплачу?
Соглашается или торговаться?
Хорошая цена. Сейчас делают по 8. Все включено. Пилят, правда, на балконе. Керамогранит не особо пылит- смирился.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:31
Сейчас почитал что вы тут за выходные настрочили. Интересное ощущение - как будто это не вчера рассуждали, а в прошлом году.
Интересно - на сегодня много сделок было договорено и задатки даны?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:45
По моєму 1.5 за метр вже не буде.
Це був шанс, він вже в минулому.
Сьогоднішні події забирають оптимізм, але треба вірити в краще.
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somilitark
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:52
Setsib написав:
zerocool написав:Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.
Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО
Для КРЖН достатньо фази 1, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.
Frant так і каже, що 4-5 років нерухомість буде падати в ціні, а потім можливий ріст. Для когось це буде вікно можливостей, тому що за цей час, якщо продадуть прелесть, то куплять чи візьмуть в іпотеку квартиру в європейській країні. Але хтось буде п'ять років чекати і думати, як скоро переселенці почнуть в лихоманці бігати за ним і іншими власниками житла, щоб купити чи взяти в оренду. P.S. більше половини моїх знайомих влаштували своїх дітей в садки і школи (Англія, Польща, Німеччина, Франція...). І це люди з середнім і нижче середнього заробітком.
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
в польше падает. и всё у них далеко нерадужно.
а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.
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beee
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:02
somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр
вже не буде
"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:03
Хомякоид написав:
Надоть брать в Виннице и западнее
Западнее Пшемысля )
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fox767676
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:05
beee написав:
а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.
Какую поддержку, моральную что ли ? Ну тут у думающих людей не должно было быть иллюзий.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:08
Успіх написав: somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр
вже не буде
"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
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beee
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:12
Думаю Харьков, Запорожбе в Киев едут и будут еще. А вот те кто надумал возвращаться из европ - повременят минимум до лета.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:54
somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр вже не буде.
Це був шанс, він вже в минулому.
Сьогоднішні події забирають оптимізм, але треба вірити в краще.
Слабак.
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