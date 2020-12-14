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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:55
А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"
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antey1969
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:58
antey1969 написав:
А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"
Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:59
Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:00
airmax78 написав:
Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.
Коли виїзжаєте робити диверсії?
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BIGor
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:02
BIGor написав: airmax78 написав:
Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.
Коли виїзжаєте робити диверсії?
Допоможу грошима. Є справжні професіонали для цього. Нема чого на мене коштовне спорядження та амуніцію витрачати.
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:04
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.
Коли виїзжаєте робити диверсії?
Допоможу грошима. Є справжні професіонали для цього. Нема чого на мене коштовне спорядження та амуніцію витрачати.
https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz
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Faceless
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