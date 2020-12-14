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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:58

  antey1969 написав:А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"

Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:00

  airmax78 написав:Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.

Коли виїзжаєте робити диверсії?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:02

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.

Коли виїзжаєте робити диверсії?

Допоможу грошима. Є справжні професіонали для цього. Нема чого на мене коштовне спорядження та амуніцію витрачати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Здається вже давно назріла диверсійна операція проти військових аердромів в глибині росії. Забагато у кацапів бомбардувальників. В т.ч. завдяки нам, поцам.

Коли виїзжаєте робити диверсії?

Допоможу грошима. Є справжні професіонали для цього. Нема чого на мене коштовне спорядження та амуніцію витрачати.
https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz
Faceless
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