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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 12:56
UA написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"
Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.
Предлагаю 80 куе.
Проявите сильный дух, скажите - Да, согласен
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:09
somilitark написав:
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
Колись, самі оптімісти чекали ПА100 в 2014-2015 роках.
Якщо ця вся канітель продовжиться пару років то побачимо і па 50
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:46
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:48
airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
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stm
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:52
stm написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
Зрозуміло що тримає - прелєсть сьогодні вирісла в ціні - у хуйла ж тепер ще менше ракет залишилось.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 13:57
airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Так. Києв тепер ціль №1. Я вже нічому не здивуюсь.
Київ руйнувався за всю історію декілька десятків якщо не сотень разів.
Можете самі знайти малюнки зруйноваї Софіі з Середньовіччя.
Чому зараз має бути по іншому ?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 14:02
Хомякоид
Не нагнітайте паніку! Не працюйте на ворога.
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