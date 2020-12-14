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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:56

  UA написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"

Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.

Предлагаю 80 куе.
Проявите сильный дух, скажите - Да, согласен

А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:09

  somilitark написав:А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]


Колись, самі оптімісти чекали ПА100 в 2014-2015 роках. :lol:

Якщо ця вся канітель продовжиться пару років то побачимо і па 50 :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:48

  airmax78 написав:Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?

Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:52

  stm написав:
  airmax78 написав:Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?

Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )

Зрозуміло що тримає - прелєсть сьогодні вирісла в ціні - у хуйла ж тепер ще менше ракет залишилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:57

  airmax78 написав:Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?


Так. Києв тепер ціль №1. Я вже нічому не здивуюсь.
Київ руйнувався за всю історію декілька десятків якщо не сотень разів.
Можете самі знайти малюнки зруйноваї Софіі з Середньовіччя.
Чому зараз має бути по іншому ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:02

Хомякоид

Не нагнітайте паніку! Не працюйте на ворога.
Andrey2512
 
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