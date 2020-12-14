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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 15:07
Damien написав: stm написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
Сегодняшнее сообщение Реуса о том, что предложение по 1,5куе в силе - исчезло
Наверное понял, что уже можно и на 1,2куе ломать
В мене заскринено та завірено віденським нотаріусом.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:21
Надо было задаток брать. По состоянию на вчера это было хорошее предложение
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:24
Damien написав:
Надо было задаток брать. По состоянию на вчера это было хорошее предложение
Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт.
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