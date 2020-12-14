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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 14:09
airmax78 написав:
Зрозуміло що тримає - прелєсть сьогодні вирісла в ціні - у хуйла ж тепер ще менше ракет залишилось.
Але остання зарезервована на приховані плінтуса
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Додано: Пон 10 жов, 2022 14:18
somilitark написав:
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
Па100. Якщо в Вінницькій області роздають будинки з родючою землею безкоштовно, то чому вбиті хрущі не можуть бути па100 ?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 14:33
airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Это боец батальйонна Відень написал?
Кто с вами в окопе?
Справа мураев, слева фирташ?
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UA
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Додано: Пон 10 жов, 2022 14:56
fox767676 написав: airmax78 написав:
Зрозуміло що тримає - прелєсть сьогодні вирісла в ціні - у хуйла ж тепер ще менше ракет залишилось.
Але остання зарезервована на приховані плінтуса
Проміневий опік вам на язика!
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:02
UA написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Это боец батальйонна Відень написал?
Кто с вами в окопе?
Справа мураев, слева фирташ?
Вам соромно повинно бути таке писати. Тут сьогодні всі на ушах, місця собі не знаходять.
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:03
stm написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
Сегодняшнее сообщение Реуса о том, что предложение по 1,5куе в силе - исчезло
Наверное понял, что уже можно и на 1,2куе ломать
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Damien
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:07
Damien написав: stm написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
Сегодняшнее сообщение Реуса о том, что предложение по 1,5куе в силе - исчезло
Наверное понял, что уже можно и на 1,2куе ломать
В мене заскринено та завірено віденським нотаріусом.
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:21
Надо было задаток брать. По состоянию на вчера это было хорошее предложение
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Damien
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:24
Damien написав:
Надо было задаток брать. По состоянию на вчера это было хорошее предложение
Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт.
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airmax78
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:50
airmax78 написав:
Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт
1 ракета або дрон можуть цю ціну помножити на 0. Або розділити на нескінченність.
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Investor_K
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