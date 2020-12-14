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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10317103181031910320

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:12

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт


1 ракета або дрон можуть цю ціну помножити на 0. Або розділити на нескінченність.

Один метеорит може помножити на 0 вартість всієї нерухомості на цій планеті. До того ж в мене квартира застрахована в СК "Міжнародна" в т.ч. проти наслідків падіння літальних апаратів (якими звичайно є крилаті та балістичні ракети).
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:17

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт


1 ракета або дрон можуть цю ціну помножити на 0. Або розділити на нескінченність.

Один метеорит може помножити на 0 вартість всієї нерухомості на цій планеті. До того ж в мене квартира застрахована в СК "Міжнародна" в т.ч. проти наслідків падіння літальних апаратів (якими звичайно є крилаті та балістичні ракети).

Ще орден Петросяна, кажуть, дає додатковий захист.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:35

  Damien написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?

Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )

Сегодняшнее сообщение Реуса о том, что предложение по 1,5куе в силе - исчезло :D
Наверное понял, что уже можно и на 1,2куе ломать

Стерли. Все в силе. Но риски с моей стороны возросли.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 16:45

  reus написав:Стерли. Все в силе. Но риски с моей стороны возросли.

Вы и американское посольство - столпы стабильности :)
stm
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