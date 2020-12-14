|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 16:12
Investor_K написав: airmax78 написав:
Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт
1 ракета або дрон можуть цю ціну помножити на 0. Або розділити на нескінченність.
Один метеорит може помножити на 0 вартість всієї нерухомості на цій планеті. До того ж в мене квартира застрахована в СК "Міжнародна" в т.ч. проти наслідків падіння літальних апаратів (якими звичайно є крилаті та балістичні ракети).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41038
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5082 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 жов, 2022 16:17
airmax78 написав: Investor_K написав: airmax78 написав:
Це була неприйнятна пропозиція станом на вчора. Станом на сьогодні вона стала ще неприйнятнішою. У прєлєсті є ціна. Вона не обговорюється. Тейк іт ор лів іт
1 ракета або дрон можуть цю ціну помножити на 0. Або розділити на нескінченність.
Один метеорит може помножити на 0 вартість всієї нерухомості на цій планеті. До того ж в мене квартира застрахована в СК "Міжнародна" в т.ч. проти наслідків падіння літальних апаратів (якими звичайно є крилаті та балістичні ракети).
Ще орден Петросяна, кажуть, дає додатковий захист.
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 жов, 2022 16:35
Damien написав: stm написав: airmax78 написав:
Так що, все пропало? Чингизид хуйло зрівняє с землею Київ наче йопаний Батий? Рятуйся хто може?
Угроза остаётся, но Реус на Ваше счастье держит слово и готов на риски вместо Вас )
Сегодняшнее сообщение Реуса о том, что предложение по 1,5куе в силе - исчезло
Наверное понял, что уже можно и на 1,2куе ломать
Стерли. Все в силе. Но риски с моей стороны возросли.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3859
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23130
|13387750
|
Нед 09 жов, 2022 21:21
UA
|
|1111
|4899633
|
|
|3
|4503
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|