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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10315103161031710318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.


Какую поддержку, моральную что ли ? Ну тут у думающих людей не должно было быть иллюзий.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:08

  Успіх написав:
  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)

не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:12

Думаю Харьков, Запорожбе в Киев едут и будут еще. А вот те кто надумал возвращаться из европ - повременят минимум до лета.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дякую всім, хто радив зачекати з покупками нерухомості! :-)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 12:56

  UA написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"

Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.

Предлагаю 80 куе.
Проявите сильный дух, скажите - Да, согласен

А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:18

  beee написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)

не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда,

Сейчас время-деньги, если реестры открыты. Можно свою консервированную прелесть продержать несколько лет, пока дойдет стадия принятия. А кому быстрее доходит, тот начинает демпинговать.
Аренда под 5% с риском того, что как минимум новые стеклопакеты придется вставлять и шторы чинить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:50

  Ромасик написав:
  beee написав:не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда,

Сейчас время-деньги, если реестры открыты. Можно свою консервированную прелесть продержать несколько лет, пока дойдет стадия принятия. А кому быстрее доходит, тот начинает демпинговать.
Аренда под 5% с риском того, что как минимум новые стеклопакеты придется вставлять и шторы чинить.

Слабонервным тут не место! Киев - для сильных духом инвесторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сильных духом как Макс?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:03

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда,

Сейчас время-деньги, если реестры открыты. Можно свою консервированную прелесть продержать несколько лет, пока дойдет стадия принятия. А кому быстрее доходит, тот начинает демпинговать.
Аренда под 5% с риском того, что как минимум новые стеклопакеты придется вставлять и шторы чинить.

Слабонервным тут не место! Киев - для сильных духом инвесторов.

австрійських бігунців?
Frant
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