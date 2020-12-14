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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:05
beee написав:
а про поддержку я вообще молчу. это вам по телеку только рассказывают.
Какую поддержку, моральную что ли ? Ну тут у думающих людей не должно было быть иллюзий.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:08
Успіх написав: somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр
вже не буде
"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:12
Думаю Харьков, Запорожбе в Киев едут и будут еще. А вот те кто надумал возвращаться из европ - повременят минимум до лета.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:20
Дякую всім, хто радив зачекати з покупками нерухомості!
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:56
UA написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
А где-то там в личке Аирмакс уже с утра настрочил Реусу больше десятка сообщений на тему "уболтал ты таки меня, черт языкастый!"
Дуже смішно. Київська нерухомість не для слабких духом.
Предлагаю 80 куе.
Проявите сильный дух, скажите - Да, согласен
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
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somilitark
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4
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:18
beee написав: Успіх написав: somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр
вже не буде
"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда,
Сейчас время-деньги, если реестры открыты. Можно свою консервированную прелесть продержать несколько лет, пока дойдет стадия принятия. А кому быстрее доходит, тот начинает демпинговать.
Аренда под 5% с риском того, что как минимум новые стеклопакеты придется вставлять и шторы чинить.
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Ромасик
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:50
Ромасик написав: beee написав:
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда,
Сейчас время-деньги, если реестры открыты. Можно свою консервированную прелесть продержать несколько лет, пока дойдет стадия принятия. А кому быстрее доходит, тот начинает демпинговать.
Аренда под 5% с риском того, что как минимум новые стеклопакеты придется вставлять и шторы чинить.
Слабонервным тут не место! Киев - для сильных духом инвесторов.
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airmax78
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1
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:57
Сильных духом как Макс?
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Investor_K
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Додано: Пон 10 жов, 2022 21:45
Investor_K написав:
Сильных духом как Макс?
Ну, как минимум.
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1
Додано: Пон 10 жов, 2022 22:46
somilitark написав:
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
Модерство вообще вышло из берегов, все удаляет.
Думаю купите за 300 с такими раскладами.
Сижу на берегу Рейна, папротив Швейцария и атомная станция.
Никогда не думал что у Швейцарии 4 атомных станции.
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Хомякоид
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