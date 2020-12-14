beee написав:
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
Нуль не буде - буде 1000 доларів метр - проблема в тому що не буде покупок - хто купить коли є загроза цієї інвестиції повністю позбутися в мить? Оренда буде і далі - ціни зростатимуть - якщо буде тепло і електрика, а вона буде, взагалі в Києві до останнього удару - не скажеш що йде війна - пройде місяць і більшість знову ввійде в нормальне русло життя, ті хто хотів - вже зібався тому відток людей на захід може бути тільки при повному блекауті - віримо в ЗСУ та комунальників - все буде добре