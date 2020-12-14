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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10316103171031810319

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 23:53

  beee написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)

не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду

Нуль не буде - буде 1000 доларів метр - проблема в тому що не буде покупок - хто купить коли є загроза цієї інвестиції повністю позбутися в мить? Оренда буде і далі - ціни зростатимуть - якщо буде тепло і електрика, а вона буде, взагалі в Києві до останнього удару - не скажеш що йде війна - пройде місяць і більшість знову ввійде в нормальне русло життя, ті хто хотів - вже зібався тому відток людей на захід може бути тільки при повному блекауті - віримо в ЗСУ та комунальників - все буде добре
cherchiltank
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