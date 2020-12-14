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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 23:53
beee написав: Успіх написав: somilitark написав:
По моєму 1.5 за метр
вже не буде
"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго
не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду
Нуль не буде - буде 1000 доларів метр - проблема в тому що не буде покупок - хто купить коли є загроза цієї інвестиції повністю позбутися в мить? Оренда буде і далі - ціни зростатимуть - якщо буде тепло і електрика, а вона буде, взагалі в Києві до останнього удару - не скажеш що йде війна - пройде місяць і більшість знову ввійде в нормальне русло життя, ті хто хотів - вже зібався тому відток людей на захід може бути тільки при повному блекауті - віримо в ЗСУ та комунальників - все буде добре
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Додано: Вів 11 жов, 2022 05:25
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Додано: Вів 11 жов, 2022 06:53
Хомякоид написав: somilitark написав:
А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]
Модерство вообще вышло из берегов, все удаляет.
Думаю купите за 300 с такими раскладами.
Сижу на берегу Рейна, папротив Швейцария и атомная станция.
Никогда не думал что у Швейцарии 4 атомных станции.
Пока не закрыли плац, лучшее место для отдыха в центре Мюнхена где аттракционы и пиво по 11грн
А горы и весной будут горами
Что там кстати с коммуналкой происходит у вас и к чему готовиться нам в перспективе?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 06:55
И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт
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барабашов
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Додано: Вів 11 жов, 2022 07:13
барабашов написав:
И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт
Флай?
Він зарився в погребі своєї дачі в глухому лісовому селі Житомирщини.
Від інтернета відмовився, тому що це дорого. Крім того, є ракети,що наводяться на джерело Wi-Fi)))
Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті, що не продав модний МОП з скритним плінтусом за 150 000.
Тому що зараз більше 120 000 - вже не дадуть.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 11 жов, 2022 07:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 07:16
Frant написав:
Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті,
Він ще гордо каже, що КРЖН - не для усіх, а лише для сміливих людей з міцними горішками.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 07:22
Investor_K написав: Frant написав:
Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті,
Він ще гордо каже, що КРЖН - не для усіх, а лише для сміливих людей з міцними горішками.
А польський бігунець - перестав бекати про актуальність КРЖН?
Я був кращої думки про керівництво новобудними справами.
Нікчемні боягузи.
У осіб призовного віку,які втекли з України без узгодження з військоматом - треба офіційно забирати нерухомість і віддавати тим, хто воюює за державу або сім'ям загинувших.
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