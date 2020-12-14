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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10316103171031810319

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 23:53

  beee написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:По моєму 1.5 за метр вже не буде

"Це вже історія"©
1,5 за ментр буде хіба що приховані плінтуса у Максиків)) і то не довго ;)

не буде зараз нічого. нуль.
взагалі.
буде тільки після закінчення війни при умові гарантій безпеки.
а поки що тільки оренда, потому что переселнцы всё равно возвращаются и раз уж это ветка о Киевской недв., то едут в Киев - очень много: Запорожье, Харьков, Одеса.
Сужу о географии в недешёвом дет.саду

Нуль не буде - буде 1000 доларів метр - проблема в тому що не буде покупок - хто купить коли є загроза цієї інвестиції повністю позбутися в мить? Оренда буде і далі - ціни зростатимуть - якщо буде тепло і електрика, а вона буде, взагалі в Києві до останнього удару - не скажеш що йде війна - пройде місяць і більшість знову ввійде в нормальне русло життя, ті хто хотів - вже зібався тому відток людей на захід може бути тільки при повному блекауті - віримо в ЗСУ та комунальників - все буде добре
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От і весь попит
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/93612002.html
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 06:53

  Хомякоид написав:
  somilitark написав:А пам'ятаєте 15-й рік, тоді казали, що новобудови на вєнєкє по 600 це не дно, чекаємо па 300 з ремонтом.
Так ось моя пропозиція це по 300 за квадрат, я не дочекався тоді, хочу зараз, маю право, ми всі залишились в Неньке і достойні винагороди за своє довге терпіння]]


Модерство вообще вышло из берегов, все удаляет.
Думаю купите за 300 с такими раскладами.

Сижу на берегу Рейна, папротив Швейцария и атомная станция.
Никогда не думал что у Швейцарии 4 атомных станции.

Пока не закрыли плац, лучшее место для отдыха в центре Мюнхена где аттракционы и пиво по 11грн
А горы и весной будут горами
Что там кстати с коммуналкой происходит у вас и к чему готовиться нам в перспективе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 06:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:13

  барабашов написав:И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт

Флай?
Він зарився в погребі своєї дачі в глухому лісовому селі Житомирщини.
Від інтернета відмовився, тому що це дорого. Крім того, є ракети,що наводяться на джерело Wi-Fi)))

Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті, що не продав модний МОП з скритним плінтусом за 150 000.
Тому що зараз більше 120 000 - вже не дадуть.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 жов, 2022 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті,

Він ще гордо каже, що КРЖН - не для усіх, а лише для сміливих людей з міцними горішками.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:22

  Investor_K написав:
  Frant написав:Головний інвештор-бігунець сидить десь в Австрії і кусає лікті,

Він ще гордо каже, що КРЖН - не для усіх, а лише для сміливих людей з міцними горішками.

А польський бігунець - перестав бекати про актуальність КРЖН?

Я був кращої думки про керівництво новобудними справами.
Нікчемні боягузи.

У осіб призовного віку,які втекли з України без узгодження з військоматом - треба офіційно забирати нерухомість і віддавати тим, хто воюює за державу або сім'ям загинувших.
Frant
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