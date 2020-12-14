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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 жов, 2022 05:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
От і весь попит
Додано: Вів 11 жов, 2022 06:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:10
приватний сектор заграв новими фарбами!В кращому випадку 2 години гудітимуть гєни навколо виробляючи кВт
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:04
На КРЖН занадто високі ціни, ще 2 роки назад я був позорно вигнаний з Києва в провінцію і обсміяний як ніщеброд якому не вартує жити в славному місті Києві.
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:17
При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
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