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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10316103171031810319

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От і весь попит
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/93612002.html
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 06:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И главное - сегодня вечером ждите нашего главного инвестора в модные смарты в районах недосягаемых для ударов советскими ракетами
Я думаю его после месячного воздержания прорвёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 08:10

  Investor_K написав:От і весь попит
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/93612002.html

приватний сектор заграв новими фарбами!В кращому випадку 2 години гудітимуть гєни навколо виробляючи кВт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:04

  Frant написав:
  Investor_K написав:От і весь попит
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/93612002.html

Попит впав на 60-100%.

Де наші австрійсько-польські бігунки?
Пора повертатись нікчемним боягузам і підтримувати падаючі ціни КРЖН

На КРЖН занадто високі ціни, ще 2 роки назад я був позорно вигнаний з Києва в провінцію і обсміяний як ніщеброд якому не вартує жити в славному місті Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:От і весь попит
https://www.ukr.net/news/details/kyiv/93612002.html

Попит впав на 60-100%.

Де наші австрійсько-польські бігунки?
Пора повертатись нікчемним боягузам і підтримувати падаючі ціни КРЖН

На КРЖН занадто високі ціни, ще 2 роки назад я був позорно вигнаний з Києва в провінцію і обсміяний як ніщеброд якому не вартує жити в славному місті Києві.
Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:17

  Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес

При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес

При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
Що за місто і вартість м2?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:36

  Setsib написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес

При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
Що за місто і вартість м2?

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Краків, поки орендую, м2 в готовому не дивився. Новобудови дивлюсь тут https://korter.com.pl/inwestycje-krakow-na-mapie
BIGor
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