Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес
При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес
При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.
Faceless написав:Зато тепер зазіхаєте на польський РН, де ніфіга не дешевше. Теж прогрес
При тих же цінах що і на КРЖН (довоєнному) - тут набагато більше плюшок в плані інфрастуктури і якості. Наприклад, зараз знімаю 5 поверховий економ - двері на площадці всі однакові, ручки теж, ліфт іде прямо в підземний паркінг. І таких дрібниць тут багато.