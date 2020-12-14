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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10317103181031910320

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 134
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
13%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:12

  Faceless написав:Максимально дешевий і вже поюзаний ремонт і дешеві меблі ПА 1355 дол/м2 - щастя ж яке :mrgreen:


Та вам не угодишь. От есть вариант с "шикарным дизайнерским ремонтом" (c) , правда на вид еще времен правления Виктора Андреича. В красном паркете от входной двери целую магистраль уже "проложили". И это на 9м этаже типовой шлакопанели. Изначальное желание было 110куе рукалицо.jpeg , сейчас смягчились до 100куе. )

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... PNXpX.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:20

  vladimir07 написав:
  Faceless написав:Максимально дешевий і вже поюзаний ремонт і дешеві меблі ПА 1355 дол/м2 - щастя ж яке :mrgreen:


Та вам не угодишь. От есть вариант с "шикарным дизайнерским ремонтом" (c) , правда на вид еще времен правления Виктора Андреича. В красном паркете от входной двери целую магистраль уже "проложили". И это на 9м этаже типовой шлакопанели. Изначальное желание было 110куе рукалицо.jpeg , сейчас смягчились до 100куе. )

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... PNXpX.html

Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав.
Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:31

  Faceless написав:Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав.
Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити


Почему шлак. Это новостройка-эконом. Такое до 24.02 тулили по цене ближе к 70куе.
Эврика и Круша дома примерно равноценные. В Эврике товарищ пишет, что 1.78куе самая низкая цена в доме, а квартира так себе, ближе к УГ.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... OSdD7.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав.
Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити


Почему шлак. Это новостройка-эконом. Такое до 24.02 тулили по цене ближе к 70куе.
Эврика и Круша дома примерно равноценные. В Эврике товарищ пишет, что 1.78куе самая низкая цена в доме, а квартира так себе, ближе к УГ.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... OSdD7.html


Імхо в Евріки набагато краще локація за Крушу.
Faceless
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  #<1 ... 10317103181031910320
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