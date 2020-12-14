Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Максимально дешевий і вже поюзаний ремонт і дешеві меблі ПА 1355 дол/м2 - щастя ж яке
Та вам не угодишь. От есть вариант с "шикарным дизайнерским ремонтом" (c) , правда на вид еще времен правления Виктора Андреича. В красном паркете от входной двери целую магистраль уже "проложили". И это на 9м этаже типовой шлакопанели. Изначальное желание было 110куе рукалицо.jpeg , сейчас смягчились до 100куе. )
Faceless написав:Максимально дешевий і вже поюзаний ремонт і дешеві меблі ПА 1355 дол/м2 - щастя ж яке
Та вам не угодишь. От есть вариант с "шикарным дизайнерским ремонтом" (c) , правда на вид еще времен правления Виктора Андреича. В красном паркете от входной двери целую магистраль уже "проложили". И это на 9м этаже типовой шлакопанели. Изначальное желание было 110куе рукалицо.jpeg , сейчас смягчились до 100куе. )
Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав. Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити
Faceless написав:Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав. Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити
Почему шлак. Это новостройка-эконом. Такое до 24.02 тулили по цене ближе к 70куе. Эврика и Круша дома примерно равноценные. В Эврике товарищ пишет, что 1.78куе самая низкая цена в доме, а квартира так себе, ближе к УГ.
Faceless написав:Та мені не треба догоджувать, просто дуже цікаво дивитися, за який шлак люди радіють, що він здешевшав. Оце потаскане щастя 90-х взагалі яскраво. Варто оцінити, автор об'яви старався, якщо на фото не дивитися - може навіть вразити
Почему шлак. Это новостройка-эконом. Такое до 24.02 тулили по цене ближе к 70куе. Эврика и Круша дома примерно равноценные. В Эврике товарищ пишет, что 1.78куе самая низкая цена в доме, а квартира так себе, ближе к УГ.