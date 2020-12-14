Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:41
flyman написав:
Там хіба не йшла інвестиція $100к гуртом за стояк?
17-22 куе на низах як казала(в) Трібека.
BIGor
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:42
В Украине останавливают льготные кредиты для бизнеса
и доступную ипотеку
: стала известна причина
https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-v-uk ... -prychyna/
Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки.
Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.
Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
reus
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:44
BIGor написав: flyman написав:
Там хіба не йшла інвестиція $100к гуртом за стояк?
17-22 куе на низах як казала(в) Трібека.
Думаю, профіт зафікшено а здачу потрачено на Мальдівах на Мальвінах, чи навпаки.
flyman
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:44
Investor_K написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Має бути дешевше
Не згоден категорично.
Категоричність суджень - показник інтелектуальної обмеженості
Конфуцій про таких як Маус
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:50
Investor_K написав:
Конфуцій про таких як Маус
Макс абсолютно объективен! Главное, что
он сам верит
в то, что говорит! Если бы не верил, то продал бы за 1,5 куе, а так возможно продаст за 1 куе, если же конечно, будет что продавать.
reus
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:52
1,5 это дорого.
Дешевше буде!
Investor_K
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:54
Investor_K написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Має бути дешевше
Не згоден категорично.
Категоричність суджень - показник інтелектуальної обмеженості
Це загальне місце - ні про що. Що протистоїть інтелектуальній обмеженості? Інтелектуальна безмежність? Відразу на думку спадає ось це:
https://www.youtube.com/watch?v=50nlHgRYp1I
airmax78
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:57
Investor_K написав:
1,5 это дорого.
Дешевше буде!
1.5 немає. Є 3.5 Дешевше не буде.
airmax78
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:00
airmax78 написав: Investor_K написав:
1,5 это дорого.
Дешевше буде!
1.5 немає. Є 3.5 Дешевше не буде.
Ми Вам віримо і з нетерпінням ждемо розв’язку!
reus
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:00
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
Там хіба не йшла інвестиція $100к гуртом за стояк?
17-22 куе на низах як казала(в) Трібека.
Думаю, профіт зафікшено а здачу потрачено на Мальдівах на Мальвінах, чи навпаки.
Я не допускаю мысли о том, что Трибека успел продать все свое арендное хозяйство в Киеве. Не мог он на такое решиться с его любовью к получению арендного кэщфлов - паразитированию на теле арендаторов.
airmax78
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