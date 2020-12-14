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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 135
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:06

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:1,5 это дорого.
Дешевше буде!

1.5 немає. Є 3.5 Дешевше не буде.

Ми Вам віримо і з нетерпінням ждемо розв’язку!

Хеппі-енд а не розв'язку. Ми тепер частина американської сакцесс-сторі.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Хеппі-енд а не розв'язку. Ми тепер частина американської сакцесс-сторі.


Особисто я, бажаю Вам Хеппі-енду! Але життя набагато цікавіше, тому з нетерпінням чекаємо що для вас приготувала доля!
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:21

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:1,5 это дорого.
Дешевше буде!

1.5 немає. Є 3.5 Дешевше не буде.

Буде вісяк.
Назавжди. Я питаю навіщо так дорого 1.5 давати, але людина передивилась віденських мультіків і не усвідомлює, що зараз найсильніша війна за останні 70 років зі всіма витікаючими наслідками, хата знаходиться фактично в епіцентрі біди.
Як казав УА 2/3 виставлених хат ніколи не продається, бо ціна не відповідає реальності, а в таку собівартість вляпатися навіть в 2008-му було важко, але пан зміг.
Прості речі, але вони не доступні для всіх]]]
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