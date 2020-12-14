Хеппі-енд а не розв'язку. Ми тепер частина американської сакцесс-сторі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:06
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:21
Буде вісяк.
Назавжди. Я питаю навіщо так дорого 1.5 давати, але людина передивилась віденських мультіків і не усвідомлює, що зараз найсильніша війна за останні 70 років зі всіма витікаючими наслідками, хата знаходиться фактично в епіцентрі біди.
Як казав УА 2/3 виставлених хат ніколи не продається, бо ціна не відповідає реальності, а в таку собівартість вляпатися навіть в 2008-му було важко, але пан зміг.
Прості речі, але вони не доступні для всіх]]]
|