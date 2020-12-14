Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки. Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.
Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
Та якби нічого нового, от тільки як можна зупинити те, що й не злітало?
Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки. Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.
Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
Та якби нічого нового, от тільки як можна зупинити те, що й не злітало?
До войны достаточно многие оформили льготную ипотеку. Льготная ипотека была на почетном четвертом месте среди причин довоенного стремительного роста жилой недвижимости. Я так понимаю, взявшие до войны льготную ипотеку, сейчас должны будут платить рыночною цену денег (примерно на уровне учетной ставки НБУ) ?
UA написав:До войны достаточно многие оформили льготную ипотеку. Льготная ипотека была на почетном четвертом месте среди причин довоенного стремительного роста жилой недвижимости. Я так понимаю, взявшие до войны льготную ипотеку, сейчас должны будут платить рыночною цену денег (примерно на уровне учетной ставки НБУ) ?