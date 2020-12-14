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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 135
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:В Украине останавливают льготные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку: стала известна причина
https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-v-uk ... -prychyna/
Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки. Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.

Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
Та якби нічого нового, от тільки як можна зупинити те, що й не злітало?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:00

  Faceless написав:
reus написав:В Украине останавливают льготные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку: стала известна причина
https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-v-uk ... -prychyna/
Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки. Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.

Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
Та якби нічого нового, от тільки як можна зупинити те, що й не злітало?

До войны достаточно многие оформили льготную ипотеку.
Льготная ипотека была на почетном четвертом месте среди причин довоенного стремительного роста жилой недвижимости.
Я так понимаю, взявшие до войны льготную ипотеку, сейчас должны будут платить рыночною цену денег (примерно на уровне учетной ставки НБУ) ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:23

  airmax78 написав:
  flyman написав:Думаю, профіт зафікшено а здачу потрачено на Мальдівах на Мальвінах, чи навпаки.

Я не допускаю мысли о том, что Трибека успел продать все свое арендное хозяйство в Киеве. Не мог он на такое решиться с его любовью к получению арендного кэщфлов - паразитированию на теле арендаторов.

Думаю, достатньо було продати 1-2 Круші, і зафіксити профіт, а решта генеритиме кешфлоу "поки не впаде небо".

А якщо було злито півстояка в період ковідла, то на віденьску двуху вистачить без іпотеки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:28

  UA написав:До войны достаточно многие оформили льготную ипотеку.
Льготная ипотека была на почетном четвертом месте среди причин довоенного стремительного роста жилой недвижимости.
Я так понимаю, взявшие до войны льготную ипотеку, сейчас должны будут платить рыночною цену денег (примерно на уровне учетной ставки НБУ) ?

там ніби середьнодепозитна в грн. плюс 4%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 23:48

  flyman написав:
  airmax78 написав:Я не допускаю мысли о том, что Трибека успел продать все свое арендное хозяйство в Киеве. Не мог он на такое решиться с его любовью к получению арендного кэщфлов - паразитированию на теле арендаторов.

Думаю, достатньо було продати 1-2 Круші, і зафіксити профіт, а решта генеритиме кешфлоу "поки не впаде небо".

А якщо було злито півстояка в період ковідла, то на віденьску двуху вистачить без іпотеки.

Навіть в теорії не хочу таке допускати. Це означатиме що він втихаря з ракети вистрибнув з золотим парашутом, а всіх комрадів-кровосісь залишив летіти хз куди в пояс якихось сраних кацапостероїдів. Трибека не міг таке зробити. Його б вже совість замучала. Це в стилі респекта якогось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 00:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
reus написав:В Украине останавливают льготные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку: стала известна причина
https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-v-uk ... -prychyna/
[quote]Кредитные договоры выписаны таким образом, что в случае невыполнения государством взятых на себя обязательств, о возмещении государственной доли платежа должен позаботиться сам клиент. Он должен позаботиться о том, чтобы на его счету были вовремя деньги для возмещения всей кредитной ставки. Банку все равно, где клиент возьмет деньги на возмещение полной ставки, но они должны быть. Если клиент этого не сделает, то рискует потерять льготу вообще. Тогда его просто переведут на обычные условия кредитования, и ему придется платить полный процент до полного возврата кредита.

Правда льготная ипотека и так не влияла на цены РН, но и она может умереть, толком не родившись. Пока об права кредиторов будут вытирать ноги, массовой ипотека не станет.
Та якби нічого нового, от тільки як можна зупинити те, що й не злітало?

До войны достаточно многие оформили льготную ипотеку.
Льготная ипотека была на почетном четвертом месте среди причин довоенного стремительного роста жилой недвижимости.
Я так понимаю, взявшие до войны льготную ипотеку, сейчас должны будут платить рыночною цену денег (примерно на уровне учетной ставки НБУ) ?[/quote]Та блін до чого тут облікова. Ні, вони змушені будуть платити ставку по договору без урахування дотацій від держави. А там то вже залежить від того, яка стоїть ставка в договорі, думаю, 12-15%, якщо фіксована, чи uird+3-4%,якщо плаваюча.
А облікова тут ні до чого, іпотеку не з рефінансу дають

Реально пільгову (та що типу 7%) не могли оформити багато в принципі, там ж буквально кілька тисяч договорів на всю країну, який там ще може бути вплив на РН
Звичайної іпотеки без пільг куди більше, і вона дійсно могла якось вплинути на ринок
Faceless
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