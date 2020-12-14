reus написав: airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?