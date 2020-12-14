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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10319103201032110322

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 136
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.

Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56

  reus написав:
  airmax78 написав:Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.

Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.

вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Феодал
 
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