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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:40
airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56
reus написав: airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:12
Феодал написав:
а какие факторы для роста?
очень нужны деньги
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:14
Феодал написав: reus написав: airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Бабки жгуть ляжки.
Тяжче валюту вивозити/виводити за кордон.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 жов, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:16
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я не допускаю мысли о том, что Трибека успел продать все свое арендное хозяйство в Киеве. Не мог он на такое решиться с его любовью к получению арендного кэщфлов - паразитированию на теле арендаторов.
Думаю, достатньо було продати 1-2 Круші, і зафіксити профіт, а решта генеритиме кешфлоу "поки не впаде небо".
А якщо було злито півстояка в період ковідла, то на віденьску двуху вистачить без іпотеки.
Навіть в теорії не хочу таке допускати. Це означатиме що він втихаря з ракети вистрибнув з золотим парашутом, а всіх комрадів-кровосісь залишив летіти хз куди в пояс якихось сраних кацапостероїдів. Трибека не міг таке зробити. Його б вже совість замучала. Це в стилі респекта якогось.
Вас попереджували про "музичні крісла КРЖН"
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:19
Феодал написав: reus написав: airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...а какие факторы для роста?
Теоретически, это отложенный спрос, состоятельные переселенцы, которые не видят себя за рубежом, повышение цен на стройматериалы и энергоресурсы, ипотека, если будут работать гарантии для кредиторов. Но, рост возможен после проседания цен и окончания войны, если будут гарантии безопасности, вступление НАТО или другой реальный формат. Сейчас я прогнозирую медленное падение т. к. осознать реалии могут не только лишь все(с) Если после войны будет решен вопрос с безопасностью, то пойдут реальные инвестиции в экономику и цены на РН просто взлетят. Поэтому, кому не горит не продавайте квартиру сейчас. Через 10 лет будет другая картина. Прошу мои слова занести в протокол(с)
Востаннє редагувалось reus
в Сер 12 жов, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:20
flyman написав:
Тяжче валюту вивозити/виводити за кордон.
А если через биржу криптовалют?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:24
reus написав: airmax78 написав:
Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
Нажаль все йде в двух напрямках: поганому або дуже поганому .
Поганий для ринка нерухомості, це якщо війна сьогодні закінчиться, але залишаться економічні проблеми і те все що наробили нам окупанти.
А дуже поганий реалізовується зараз, ми не знаємо що там попереду, але війна продовжується, ставки піднялись до застосування ядерної зброї, але одне можна сказати, доходи падають, офіційне безробіття зашкалює, можливо на нерухомість в межах полтосіка будуть покупці з військових і всіх хто їм допомогає, за допомогою пільгової іпотеки.
О це реальність, але точно буде не до прихованих плінтусів за анреал гроші.
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:26
Примат написав: flyman написав:
Тяжче валюту вивозити/виводити за кордон.
А если через биржу криптовалют?
Тіло теж через біржу телепортувати?
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2
Додано: Сер 12 жов, 2022 13:37
somilitark написав:
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.
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