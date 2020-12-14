Додано: Сер 12 жов, 2022 13:19

Феодал написав: reus написав: airmax78 написав: Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля. Шооооо???? 1800 за метр Эврики? Пошел писать заявление в полицию о попытке ограбления меня Реусом. Сомилитарка привлеку в качестве свидетеля.

Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах. Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.

вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016

- война

- курс $

- цена (явно завышена)

- спрос (падающий с осени)

- демографический кризис

- проблемы с отоплением и электричеством

- и много других...

а какие факторы для роста? вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016- война- курс $- цена (явно завышена)- спрос (падающий с осени)- демографический кризис- проблемы с отоплением и электричеством- и много других...

Теоретически, это отложенный спрос, состоятельные переселенцы, которые не видят себя за рубежом, повышение цен на стройматериалы и энергоресурсы, ипотека, если будут работать гарантии для кредиторов. Но, рост возможен после проседания цен и окончания войны, если будут гарантии безопасности, вступление НАТО или другой реальный формат. Сейчас я прогнозирую медленное падение т. к. осознать реалии могут не только лишь все(с) Если после войны будет решен вопрос с безопасностью, то пойдут реальные инвестиции в экономику и цены на РН просто взлетят. Поэтому, кому не горит не продавайте квартиру сейчас. Через 10 лет будет другая картина. Прошу мои слова занести в протокол(с)