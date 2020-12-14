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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10320103211032210323

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 136
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:46

  reus написав:
  somilitark написав:Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.

Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією ніж Ваша зараз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:02

reus да да не продавайте ждите лет 5
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:36

  somilitark написав:
  reus написав:
  somilitark написав:Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.

Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією ніж Ваша зараз.

Скоріше за все так і буде. Я нікуди не поспішаю.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:38

  88998899aleks написав:reus да да не продавайте ждите лет 5

Ну да, если останется целой, то продадите дороже.
reus
 
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