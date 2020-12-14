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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 13:46
reus написав: somilitark написав:
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.
Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією ніж Ваша зараз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:02
reus да да не продавайте ждите лет 5
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:36
somilitark написав: reus написав: somilitark написав:
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.
Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією
ніж Ваша зараз.
Скоріше за все так і буде. Я нікуди не поспішаю.
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reus
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:38
88998899aleks написав:reus
да да не продавайте ждите лет 5
Ну да, если останется целой, то продадите дороже.
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