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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 13:46
reus написав: somilitark написав:
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.
Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією ніж Ваша зараз.
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somilitark
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:02
reus да да не продавайте ждите лет 5
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88998899aleks
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:36
somilitark написав: reus написав: somilitark написав:
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.
Я розумію, що ризики надвеликі, але я ризикую не на останні кошти. Якщо ракета не влучить, то все інше буде добре і якщо розглядати довгострокову перспективу, то така інвестиція цікава.
Зараз Вам цікава, але нажаль ситуація змінюється і чомусь мені здається, що зараз ситуація супер гуд, в порівнянні з тим, що нас очікує.
Так що не поспішайте, прийде ще умовний Макс з більш кошерною пропозицією
ніж Ваша зараз.
Скоріше за все так і буде. Я нікуди не поспішаю.
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reus
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:38
88998899aleks написав:reus
да да не продавайте ждите лет 5
Ну да, если останется целой, то продадите дороже, через 10 лет.
Востаннє редагувалось reus
в Сер 12 жов, 2022 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:44
Феодал написав: reus написав:
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
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airmax78
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:46
airmax78 написав: Феодал написав: reus написав:
Это всего лишь чьи-то хотелки. В 2008 г. были тоже хотелки неадекватные, а реалии оказались другими и в 2015-2016 цены реальных сделок холодным душем охладили желания собственников. Пройдет немного времени, и сегодняшние продавцы тоже проснутся и от их желаний останутся лишь воспоминания о сладких снах.
а какие факторы для роста?
300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Від кого?)
Наші ССО вже підібралися до погребу з золотим запасом педерації?
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Hotab
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:48
airmax78 написав:
300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Если Вы такой оптимист, то почему так скромно оценили свою квиточку? На благотворителя Вы не похожи!
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reus
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:49
Hotab написав: airmax78 написав: Феодал написав:
а какие факторы для роста?
300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Від кого?)
Наші ССО вже підібралися до погребу з золотим запасом педерації?
Краще. Американські ССО вже міцно тримають золотий запас педерації. І Україну вони не обділять.
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airmax78
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:51
reus написав: airmax78 написав:
300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Если Вы такой оптимист, то почему так скромно оценили свою квиточку? На благотворителя Вы не похожи!
Тому що я не заробляю на нерухомості. Це - не моє. Продаю по собівартості аби не стояло. Але по собівартості, а не з дисконтом в понад 50%.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:52
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Від кого?)
Наші ССО вже підібралися до погребу з золотим запасом педерації?
Краще. Американські ССО вже міцно тримають золотий запас педерації. І Україну вони не обділять.
Золото Полуботька забув.
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flyman
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