Додано: Сер 12 жов, 2022 15:05

somilitark написав: Нажаль все йде в двух напрямках: поганому або дуже поганому .

Поганий для ринка нерухомості, це якщо війна сьогодні закінчиться, але залишаться економічні проблеми і те все що наробили нам окупанти.

А дуже поганий реалізовується зараз, ми не знаємо що там попереду, але війна продовжується, ставки піднялись до застосування ядерної зброї, але одне можна сказати, доходи падають, офіційне безробіття зашкалює, можливо на нерухомість в межах полтосіка будуть покупці з військових і всіх хто їм допомогає, за допомогою пільгової іпотеки.

О це реальність, але точно буде не до прихованих плінтусів за анреал гроші.

Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому. Нажаль все йде в двух напрямках: поганому або дуже поганому .Поганий для ринка нерухомості, цеА дуже поганий реалізовується зараз, ми не знаємо що там попереду, але війна продовжується, ставки піднялись до застосування ядерної зброї, але одне можна сказати, доходи падають, офіційне безробіття зашкалює, можливо на нерухомість в межах полтосіка будуть покупці з військових і всіх хто їм допомогає, за допомогою пільгової іпотеки.О це реальність, але точно буде не до прихованих плінтусів за анреал гроші.Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.

без сильной нужды

Сейчас идет пьянка, в Украину льются потоки военных денег. После окончания войны будет тяжелое многолетнее похмелье - денежные потоки иссякнут, а невоенные затраты государства наоборот увеличатся. Доходы населения еще упадут.Продажи упадут в разы даже по сравнению с сейчас. Если что и будет продаваться, то недорогое, готовое к проживанию семьи(именно семьи, для которой двушка подходит как минимально возможное). На мой взгляд это будут двушки в старых домах(или в новых, но по цене старых). И даже не столь важна за метр, как важна цена за квартиру целиком. Предполагаю, что самым ходовым товаром будут двухкомнатные квартиры площадью 45-70 метров с ценой около 50куе. Их будут покупать военные и переселенцы, без ажиотажа. Даже всеми любимые однухи не сильно кого-то будут интересовать., т.к. под аренду сейчас покупать неинтересно,для проживания семьи не подходит, а одиночки будут валить на заработки в Европу. Новострои, понятное дело, на 90% заморозятся(кроме самых удачных локаций с низкой ценой).О продаже аэродромов, модных МОПов и прочих прелестей со скрытыми и не очень скрытыми плинтусами дороже 100тыс можно будет вообще почти забыть. И чем дороже, тем плотнее, на дольше забыть. Даже за полцены.Поэтому я с интересом наблюдаю торг Реуса и Эйрмакса, но не понимаю "зачем?". Покупка за 140 для Реуса смысла не имеет, это законсервировать деньги лет на 10 с риском их вообще потерять. А для Эйрмакса при сумасшедшей себестоимостине интересно за 140 продавать.А нужда должна быть реально сильная, чтоб смириться с отрицательной прибылью в размере 200куеПоэтому наиболее вероятный вариант: Реус после войны купит нечто аналогичное за 120(у того, кто имеет с десяток таких квартир и для него не критичны размеры потерь), а Эйрмакс вернется в неньку, в свою квартиру и лет через 10 дождется нужной ему цены