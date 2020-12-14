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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 136
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я тут вспомнил про объявы, оказалось они не активны уже. Обновил, второй день аншлаг по звонкам по двум хатам ПОХа на 170 куе минус налоги.
Яр.град тихо пока. Опускать наверное нужно до 240
beee
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:53

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Від кого?)
Наші ССО вже підібралися до погребу з золотим запасом педерації?

Краще. Американські ССО вже міцно тримають золотий запас педерації. І Україну вони не обділять.

Золото Полуботька забув.

Золотом Полуботька ми розрахуємось з деякими зовнішніми кредиторами. А 300 ярдів - вони живим кешем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:05

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
Если Вы такой оптимист, то почему так скромно оценили свою квиточку? На благотворителя Вы не похожи!

Тому що я не заробляю на нерухомості. Це - не моє. Продаю по собівартості аби не стояло. Але по собівартості, а не з дисконтом в понад 50%.

Та немає собівартості в умовах війни! Є дуже багато пропозицій й мізерний попит. Якщо Ви хоча би трішки розумієтеся на економіці, то самі добре знаєте, що буде далі. Піймати добродія з грошима, який готовий погодитися з аргументами собівартості й придбає вашу квіточку за таку ціну, це все одно, що виграти у казино на зеро! Приходьте з Вашою пропозицією через 10 років, можливо буде цікаво!
Востаннє редагувалось reus в Сер 12 жов, 2022 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:05

  somilitark написав:Нажаль все йде в двух напрямках: поганому або дуже поганому .
Поганий для ринка нерухомості, це якщо війна сьогодні закінчиться, але залишаться економічні проблеми і те все що наробили нам окупанти.
А дуже поганий реалізовується зараз, ми не знаємо що там попереду, але війна продовжується, ставки піднялись до застосування ядерної зброї, але одне можна сказати, доходи падають, офіційне безробіття зашкалює, можливо на нерухомість в межах полтосіка будуть покупці з військових і всіх хто їм допомогає, за допомогою пільгової іпотеки.
О це реальність, але точно буде не до прихованих плінтусів за анреал гроші.
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.

Полностью согласен с написанным.
Сейчас идет пьянка, в Украину льются потоки военных денег. После окончания войны будет тяжелое многолетнее похмелье - денежные потоки иссякнут, а невоенные затраты государства наоборот увеличатся. Доходы населения еще упадут.
Продажи упадут в разы даже по сравнению с сейчас. Если что и будет продаваться, то недорогое, готовое к проживанию семьи(именно семьи, для которой двушка подходит как минимально возможное). На мой взгляд это будут двушки в старых домах(или в новых, но по цене старых). И даже не столь важна за метр, как важна цена за квартиру целиком. Предполагаю, что самым ходовым товаром будут двухкомнатные квартиры площадью 45-70 метров с ценой около 50куе. Их будут покупать военные и переселенцы, без ажиотажа. Даже всеми любимые однухи не сильно кого-то будут интересовать., т.к. под аренду сейчас покупать неинтересно,для проживания семьи не подходит, а одиночки будут валить на заработки в Европу. Новострои, понятное дело, на 90% заморозятся(кроме самых удачных локаций с низкой ценой).
О продаже аэродромов, модных МОПов и прочих прелестей со скрытыми и не очень скрытыми плинтусами дороже 100тыс можно будет вообще почти забыть. И чем дороже, тем плотнее, на дольше забыть. Даже за полцены.
Поэтому я с интересом наблюдаю торг Реуса и Эйрмакса, но не понимаю "зачем?". Покупка за 140 для Реуса смысла не имеет, это законсервировать деньги лет на 10 с риском их вообще потерять. А для Эйрмакса при сумасшедшей себестоимости без сильной нужды не интересно за 140 продавать.А нужда должна быть реально сильная, чтоб смириться с отрицательной прибылью в размере 200куе
Поэтому наиболее вероятный вариант: Реус после войны купит нечто аналогичное за 120(у того, кто имеет с десяток таких квартир и для него не критичны размеры потерь), а Эйрмакс вернется в неньку, в свою квартиру и лет через 10 дождется нужной ему цены
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Поэтому наиболее вероятный вариант: Реус после войны купит нечто аналогичное за 120(у того, кто имеет с десяток таких квартир и для него не критичны размеры потерь), а Эйрмакс вернется в неньку, в свою квартиру и лет через 10 дождется нужной ему цены

Наиболее вероятный вариант - 49999 евро от человека с безупречной репутацией.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Реус после войны купит нечто аналогичное за 120

У меня в этом сомнений нет!
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:21

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав: Если Вы такой оптимист, то почему так скромно оценили свою квиточку? На благотворителя Вы не похожи!

Тому що я не заробляю на нерухомості. Це - не моє. Продаю по собівартості аби не стояло. Але по собівартості, а не з дисконтом в понад 50%.

Та немає собівартості в умовах війни! Є дуже багато пропозицій й мізерний попит. Якщо Ви хоча би трішки розумієтеся на економіці, то самі добре знаєте, що буде далі. Піймати добродія з грошима, який готовий погодитися з аргументами собівартості й придбає вашу квіточку за таку ціну, це все одно, що виграти у казино на зеро! Приходьте з Вашою пропозицією через 10 років, можливо буде цікаво!

Ну то я сам повернусь країну розбудовувати - жити ж потрібно десь? 150 куо - це не ті гроші. Найс ту хев і не більше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ну то я сам повернусь країну розбудовувати - жити ж потрібно десь? 150 куо - це не ті гроші. Найс ту хев і не більше.
Якщо Ви плануєте повертатися, то звісно продавати не доречно.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:32

  Damien написав:
  somilitark написав:Нажаль все йде в двух напрямках: поганому або дуже поганому .
Поганий для ринка нерухомості, це якщо війна сьогодні закінчиться, але залишаться економічні проблеми і те все що наробили нам окупанти.
А дуже поганий реалізовується зараз, ми не знаємо що там попереду, але війна продовжується, ставки піднялись до застосування ядерної зброї, але одне можна сказати, доходи падають, офіційне безробіття зашкалює, можливо на нерухомість в межах полтосіка будуть покупці з військових і всіх хто їм допомогає, за допомогою пільгової іпотеки.
О це реальність, але точно буде не до прихованих плінтусів за анреал гроші.
Так що пан Реус прав, хоча він не виліковний оптиміст, але можливо буде така ситуація, що і Реус залишить свою ідею. Ото я і кажу, 1.5 це дорого і в минулому.

Полностью согласен с написанным.
Сейчас идет пьянка, в Украину льются потоки военных денег. После окончания войны будет тяжелое многолетнее похмелье - денежные потоки иссякнут, а невоенные затраты государства наоборот увеличатся. Доходы населения еще упадут.
Продажи упадут в разы даже по сравнению с сейчас. Если что и будет продаваться, то недорогое, готовое к проживанию семьи(именно семьи, для которой двушка подходит как минимально возможное). На мой взгляд это будут двушки в старых домах(или в новых, но по цене старых). И даже не столь важна за метр, как важна цена за квартиру целиком. Предполагаю, что самым ходовым товаром будут двухкомнатные квартиры площадью 45-70 метров с ценой около 50куе. Их будут покупать военные и переселенцы, без ажиотажа. Даже всеми любимые однухи не сильно кого-то будут интересовать., т.к. под аренду сейчас покупать неинтересно,для проживания семьи не подходит, а одиночки будут валить на заработки в Европу. Новострои, понятное дело, на 90% заморозятся(кроме самых удачных локаций с низкой ценой).
О продаже аэродромов, модных МОПов и прочих прелестей со скрытыми и не очень скрытыми плинтусами дороже 100тыс можно будет вообще почти забыть. И чем дороже, тем плотнее, на дольше забыть. Даже за полцены.
Поэтому я с интересом наблюдаю торг Реуса и Эйрмакса, но не понимаю "зачем?". Покупка за 140 для Реуса смысла не имеет, это законсервировать деньги лет на 10 с риском их вообще потерять. А для Эйрмакса при сумасшедшей себестоимости без сильной нужды не интересно за 140 продавать.А нужда должна быть реально сильная, чтоб смириться с отрицательной прибылью в размере 200куе
Поэтому наиболее вероятный вариант: Реус после войны купит нечто аналогичное за 120(у того, кто имеет с десяток таких квартир и для него не критичны размеры потерь), а Эйрмакс вернется в неньку, в свою квартиру и лет через 10 дождется нужной ему цены

Комрадос-всемыумирадос, сходите по ссылке. http://mechonomic.blogspot.com/2012/02/ ... -1871.html
Обратите внимание на ВВП Западной Германии после 1945 года. Экономика этой страны лежала в руинах после ковровых бомбардировок, десятков спи**енных советами заводов, миллионов погибших трудоспособных и миллионов инвалидов войны, сотен тысяч пленных, вернувшихся только после 1953 года. Не надо уподоболяться Сомику - он всегда на стреме и готовится в последний путь. Но у нас все будет отлично. Потому что мы в этой войне победим, а не проиграем, как Германия. И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию и репарации будут платить нам, а не мы. Да и разрушений у нас таких критических не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Поэтому я с интересом наблюдаю торг Реуса и Эйрмакса, но не понимаю "зачем?".

Двоє лендлордів вправляються в словесному анонізмі. Ви ловите кайф разом з ними.

P.S.
Як оцінюєте перспективи кавалірок в пішій доступності до ШРТ?
flyman
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