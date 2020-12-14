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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10323103241032510326>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 136
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:41

  Damien написав:Поэтому наиболее вероятный вариант:

Арендний кешфло.
Не буде ж аірмакс різати таку жирну корівку щоб отримати лося, а так хоч стакан молока надоїть.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:47

  airmax78 написав:
  Феодал написав:вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?

Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.

1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:49

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?

Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.

1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает

В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию

Если после войны будет решен вопрос безопасности и лучше всего вступление Украины в НАТО, то да будет серьезный экономический рост с соответствующим прайсом на недвигу. Но об этом пока говорить рано.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

Забыли основное правило недвижимости - локация.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:01

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?

Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.


В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?

Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.

1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает

Наша победа теперь inevitable. Политик, который запустит свою волосатую лапу в деньги на восстановление - сдохнет мучительной смертью. На последний вопрос ответил раньше.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция), мне нравится ваш оптимизм, ну где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
У меня почти нет сомнения в том, что Украина будет в НАТО, вопрос времени.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03

  reus написав:
  airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!

В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.
airmax78
 
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