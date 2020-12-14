Додано: Сер 12 жов, 2022 16:01

airmax78 написав: airmax78 написав: Феодал написав: вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016

- война

- курс $

- цена (явно завышена)

- спрос (падающий с осени)

- демографический кризис

- проблемы с отоплением и электричеством

- и много других...

а какие факторы для роста? вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016- война- курс $- цена (явно завышена)- спрос (падающий с осени)- демографический кризис- проблемы с отоплением и электричеством- и много других...а какие факторы для роста?

Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам. Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.



В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать. В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

мне нравится ваш оптимизмкак вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть