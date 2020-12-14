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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 15:41
Damien написав:
Поэтому наиболее вероятный вариант:
Арендний кешфло.
Не буде ж аірмакс різати таку жирну корівку щоб отримати лося, а так хоч стакан молока надоїть.
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flyman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:47
airmax78 написав: Феодал написав:
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает
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Феодал
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:49
Феодал написав: airmax78 написав: Феодал написав:
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
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airmax78
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:50
airmax78 написав:
И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию
Если после войны будет решен вопрос безопасности и лучше всего вступление Украины в НАТО, то да будет серьезный экономический рост с соответствующим прайсом на недвигу. Но об этом пока говорить рано.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:52
airmax78 написав:В Вене
моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
Забыли основное правило недвижимости - локация
.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:59
airmax78 написав:
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:01
airmax78 написав: airmax78 написав: Феодал написав:
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
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Феодал
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03
Феодал написав: airmax78 написав: Феодал написав:
вы забыли добавить что сейчас факторы падения цены гораздо серьезнее чем в 2008 или в 2015-2016
- война
- курс $
- цена (явно завышена)
- спрос (падающий с осени)
- демографический кризис
- проблемы с отоплением и электричеством
- и много других...
а какие факторы для роста?
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
1. нужно еще победить
2. не забывете что наши политики эти средства освоят очень быстро, всего по 1 ярду на депутата получится
3. вы думаете что цена недвиги будет дороже чем в европейских странах?
Чудес не бывает
Наша победа теперь inevitable. Политик, который запустит свою волосатую лапу в деньги на восстановление - сдохнет мучительной смертью. На последний вопрос ответил раньше.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03
Феодал написав:
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция), мне нравится ваш оптимизм, ну где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
У меня почти нет сомнения в том, что Украина будет в НАТО, вопрос времени.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:03
reus написав: airmax78 написав:
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.
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