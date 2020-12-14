RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10323103241032510326

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 136
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:07

  Феодал написав:Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть

Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 жов, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 41054
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5082 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:09

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!

В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.

Для того чтобы завоевать Австрию, нужно захватить пол Европы со странами НАТО! Если бы Украина географически находилась на месте Австрии, то нам бы тоже не обязательно вступать в НАТО. Например, Финляндия вынуждена вступать в НАТО потому, что общая граница с агрессивным соседом.
reus
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 21.03.12
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:10

  airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

десь така?
https://www.facebook.com/Curiosmos/photos/a.381509385526826/1818543308490086/

тільки не кажіть, що то нахалбуд з кавалірками в ПС
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 жов, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29654
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:11

  reus написав:
  Феодал написав:как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция), мне нравится ваш оптимизм, ну где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
У меня почти нет сомнения в том, что Украина будет в НАТО, вопрос времени.

мне тоже этого хочется, просто нас уже однажды с этим сильно подставили, а теперь мы платим огромную цену :(
Феодал
 
Повідомлень: 272
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:13

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав: Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!

В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.

Для того чтобы завоевать Австрию, нужно захватить пол Европы со странами НАТО! Если бы Украина географически находилась на месте Австрии, то нам бы тоже не обязательно вступать в НАТО. Например, Финляндия вынуждена вступать в НАТО потому, что общая граница с агрессивным соседом.

Не так все однозначно. Можно, напимер, насрать еще немного в мозги венграм и посадить в Будапеште еще более конченного премьера. А не так далеко еще "обиженная" Сербия.
airmax78
 
Повідомлень: 41054
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5082 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:14

  airmax78 написав:Обратите внимание на ВВП Западной Германии после 1945 года. Экономика этой страны лежала в руинах

Но у нас все будет отлично. Потому что мы в этой войне победим, а не проиграем, как Германия. И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию и репарации будут платить нам, а не мы. Да и разрушений у нас таких критических не будет.

Вливали не только в Германию, но и в другие страны. Британия как союзник получила в 10 раз больше Германии, и что кто-то слышал о британском экономическом чуде? А еще Италия получила столько же сколько Германия. Куда они делись вообще никто не знает.

А нам пока что дают ровно столько, чтобы мы не склеили ласты. И даже никто сотен млрд не обещает. А так, штаны поддержать.
Ну и репарации пока только красивые лозунги.

Поэтому будьте реалистом, вернитесь на киевскую землю. 1,5к реусу :D
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10323103241032510326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, Феодал і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23130 13433619
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 21:21
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899725
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.