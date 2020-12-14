Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 жов, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.
Для того чтобы завоевать Австрию, нужно захватить пол Европы со странами НАТО! Если бы Украина географически находилась на месте Австрии, то нам бы тоже не обязательно вступать в НАТО. Например, Финляндия вынуждена вступать в НАТО потому, что общая граница с агрессивным соседом.
Феодал написав:как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция), мне нравится ваш оптимизм, ну где гарантия что после войны будет не так? Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
У меня почти нет сомнения в том, что Украина будет в НАТО, вопрос времени.
мне тоже этого хочется, просто нас уже однажды с этим сильно подставили, а теперь мы платим огромную цену
reus написав: Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.
Для того чтобы завоевать Австрию, нужно захватить пол Европы со странами НАТО! Если бы Украина географически находилась на месте Австрии, то нам бы тоже не обязательно вступать в НАТО. Например, Финляндия вынуждена вступать в НАТО потому, что общая граница с агрессивным соседом.
Не так все однозначно. Можно, напимер, насрать еще немного в мозги венграм и посадить в Будапеште еще более конченного премьера. А не так далеко еще "обиженная" Сербия.
airmax78 написав:Обратите внимание на ВВП Западной Германии после 1945 года. Экономика этой страны лежала в руинах
Но у нас все будет отлично. Потому что мы в этой войне победим, а не проиграем, как Германия. И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию и репарации будут платить нам, а не мы. Да и разрушений у нас таких критических не будет.
Вливали не только в Германию, но и в другие страны. Британия как союзник получила в 2 раза больше Германии, Франция, и что кто-то слышал о британском экономическом чуде? А еще Италия получила столько же сколько Германия. Куда они делись вообще никто не знает.
А нам пока что дают ровно столько, чтобы мы не склеили ласты. И даже никто сотен млрд не обещает. А так, штаны поддержать. Ну и репарации пока только красивые лозунги.
Поэтому будьте реалистом, вернитесь на киевскую землю. 1,5к реусу
Феодал написав:мне тоже этого хочется, просто нас уже однажды с этим сильно подставили, а теперь мы платим огромную цену
Нас недооценивали. На сегодня мы и без НАТО успешно противостоим армии, которая в 10 раз нас превосходит по вооружению и численности. Когда поставим соседа на место, НАТО само будет заинтересовано в своем усилении и в такой армии.
airmax78 написав:Обратите внимание на ВВП Западной Германии после 1945 года. Экономика этой страны лежала в руинах
Но у нас все будет отлично. Потому что мы в этой войне победим, а не проиграем, как Германия. И вольют в наше восстановление гораздо больше и быстрее чем вливали в свое время в Германию и репарации будут платить нам, а не мы. Да и разрушений у нас таких критических не будет.
Вливали не только в Германию, но и в другие страны. Британия как союзник получила в 2 раза больше Германии, Франция, и что кто-то слышал о британском экономическом чуде? А еще Италия получила столько же сколько Германия. Куда они делись вообще никто не знает.
А нам пока что дают ровно столько, чтобы мы не склеили ласты. И даже никто сотен млрд не обещает. А так, штаны поддержать. Ну и репарации пока только красивые лозунги.
Поэтому будьте реалистом, вернитесь на киевскую землю. 1,5к реусу
По 1.5куе - Эврика без ремонта. Со жлоб-ремонтом - 1.8куе. Благотворительная цена на прелесть - 3.5куе за метр.
Феодал написав:Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
та какой там форпост, рашка боится нападать на страны НАТО, за пределы Украины лезть не планирует, в Европе это все понимают по этому и помощь у нас такая себе. Обратили внимание что в Беларусии политическую ситауцию не разкачивают? Несмотря на то что лукашенко не лигитимный президент, по этому я к сожалению не могу разделить ваш оптимизм, хоть мне бы и хотелось