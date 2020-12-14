Додано: Сер 12 жов, 2022 16:37

Феодал написав: вы не представляете какой ценой, и чем мы воюем, у нас фактически легкая пехота против огромного количества техники, и весь мир на это смотрит... Высказывая свою обеспокоенность. Реальная картинка немного отличается от того что нам приподносят в медиа вы не представляете какой ценой, и чем мы воюем, у нас фактически легкая пехота против огромного количества техники, и весь мир на это смотрит... Высказывая свою обеспокоенность. Реальная картинка немного отличается от того что нам приподносят в медиа

Нам тяжело, но не все так плохо, как хочется нашим врагам! Мы уже получаем и нам поставят все необходимое оружие, не все быстро происходит, как хотелось. Нас планировали завоевать за три дня, прошло уже больше 7ми месяцев. Нам помогает весь цивилизованный мир! Мы точно не проиграем! Да, и мои источники точно не медиа.