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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 16:22
airmax78 написав:
По 1.5куе - Эврика без ремонта. Со жлоб-ремонтом - 1.8куе. Благотворительная цена на прелесть - 3.5куе за метр.
Я уже по 1400+ видел полно Славутича без ремонта.
То у Славутич есть собственная станция метро, а у вас что, кроме киркив?
При чем 1400 это только хотелки
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 12 жов, 2022 16:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:23
airmax78 написав:
По 1.5куе - Эврика без ремонта. Со жлоб-ремонтом - 1.8куе. Благотворительная цена на прелесть - 3.5куе за метр.
Хотелки, оторванные от реалий войны!
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:26
reus написав: Феодал написав:
мне тоже этого хочется, просто нас уже однажды с этим сильно подставили, а теперь мы платим огромную цену
Нас недооценивали. На сегодня мы и без НАТО успешно противостоим армии, которая в 10 раз нас превосходит по вооружению и численности. Когда поставим соседа на место, НАТО само будет заинтересовано в своем усилении и в такой армии.
вы не представляете какой ценой, и чем мы воюем, у нас фактически легкая пехота против огромного количества техники, и весь мир на это смотрит... Высказывая свою обеспокоенность. Реальная картинка немного отличается от того что нам приподносят в медиа
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:27
reus написав: airmax78 написав:
Не так все однозначно. Можно, напимер, насрать еще немного в мозги венграм и посадить в Будапеште еще более конченного премьера. А не так далеко еще "обиженная" Сербия.
Если бы были сомнения в безопасности в Австрии, то не было такого прайса на недвигу.
1 кв м в ЖК Республика перед войной - 2.0+куе. В Юните - от 3куе. Безопасность в Юните должны были обеспечивать дроны.
Австрия пережила 1.5 оккупации за последние 80 лет и один распад государства за последние 100. Чудом избежала участи какой-нибудь Венгрии в 1945м (поэтому 1.5 оккупации). Страна с жутко консервативным населением. Вчера стою на кассе в местном АТБ: передо мной 5 человек разного возраста. ВСЕ рассчитались наличными. Я прямо офигел.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:29
Ромасик написав: airmax78 написав:
По 1.5куе - Эврика без ремонта. Со жлоб-ремонтом - 1.8куе. Благотворительная цена на прелесть - 3.5куе за метр.
Я уже по 1400+ видел полно Славутича без ремонта.
То у Славутич есть собственная станция метро, а у вас что, кроме киркив?
При чем 1400 это только хотелки
Я даже не знаю где это. Судя по названию - какой-то город-спутник?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:30
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:31
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
По 1.5куе - Эврика без ремонта. Со жлоб-ремонтом - 1.8куе. Благотворительная цена на прелесть - 3.5куе за метр.
Я уже по 1400+ видел полно Славутича без ремонта.
То у Славутич есть собственная станция метро, а у вас что, кроме киркив?
При чем 1400 это только хотелки
Я даже не знаю где это. Судя по названию - какой-то город-спутник?
Да, возле Чернобыля.
Макс, ну Гугл же есть. Детский сад. У Днепра, возле Осокорков.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:32
Hotab написав: airmax78 написав: Ромасик написав:
Я уже по 1400+ видел полно Славутича без ремонта.
То у Славутич есть собственная станция метро, а у вас что, кроме киркив?
При чем 1400 это только хотелки
Я даже не знаю где это. Судя по названию - какой-то город-спутник?
Да, возле Чернобыля.
Макс, ну Гугл же есть. Детский сад. У Днепра, возле Осокорков.
Я прикалываюсь. Это спальник. Такой же как и дупка Голосухи. Чего его сравнивать с центром города?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:37
Феодал написав:
вы не представляете какой ценой, и чем мы воюем, у нас фактически легкая пехота против огромного количества техники, и весь мир на это смотрит... Высказывая свою обеспокоенность. Реальная картинка немного отличается от того что нам приподносят в медиа
Нам тяжело, но не все так плохо, как хочется нашим врагам! Мы уже получаем и нам поставят все необходимое оружие, не все быстро происходит, как хотелось. Нас планировали завоевать за три дня, прошло уже больше 7ми месяцев. Нам помогает весь цивилизованный мир! Мы точно не проиграем! Да, и мои источники точно не медиа.
Востаннє редагувалось reus
в Сер 12 жов, 2022 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:42
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Не так все однозначно. Можно, напимер, насрать еще немного в мозги венграм и посадить в Будапеште еще более конченного премьера. А не так далеко еще "обиженная" Сербия.
Если бы были сомнения в безопасности в Австрии, то не было такого прайса на недвигу.
1 кв м в ЖК Республика перед войной - 2.0+куе. В Юните - от 3куе. Безопасность в Юните должны были обеспечивать дроны.
Австрия пережила 1.5 оккупации за последние 80 лет и один распад государства за последние 100. Чудом избежала участи какой-нибудь Венгрии в 1945м (поэтому 1.5 оккупации). Страна с жутко консервативным населением. Вчера стою на кассе в местном АТБ: передо мной 5 человек разного возраста. ВСЕ рассчитались наличными. Я прямо офигел.
Вы серьезно верите в то, что Австрию будет просто завоевать?
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