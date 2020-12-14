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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10325103261032710328

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 137
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
24
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:45

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.


В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.

мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть


що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:51

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:Я даже не знаю где это. Судя по названию - какой-то город-спутник?

Да, возле Чернобыля.

Макс, ну Гугл же есть. Детский сад. У Днепра, возле Осокорков.

Я прикалываюсь. Это спальник. Такой же как и дупка Голосухи. Чего его сравнивать с центром города?



Когда вступим в НАТО, то со Славутича будет вид на киевский Дефанс на Теличке и почти пешеходная доступность к новому центру.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:03

  airmax78 написав:Я прикалываюсь. Это спальник. Такой же как и дупка Голосухи. Чего его сравнивать с центром города?

Сам ты спальник :)
В Славутиче вопрос сна под большим вопросом) А вот красивые небоскребы можно увидеть. Туда даже ккц ездил за шмотками, а то на вашей Лукяше нет. Вот где дупка города.
  fox767676 написав:Когда вступим в НАТО, то со Славутича будет вид на киевский Дефанс на Теличке и почти пешеходная доступность к новому центру.

Вот-вот, там напротив строится стильный Храмовый резиденс и плаза. А ржавые чердаки с окна лицезреть.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 12 жов, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:05

Ромасик

Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:07

  fox767676 написав:Ромасик

Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было

Нет, я о шуме. Это для меня главный минус. Хочу тишину.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35

  Ромасик написав:
  fox767676 написав:Ромасик

Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было

Нет, я о шуме. Это для меня главный минус. Хочу тишину.

Тишина - это в центре. Возле моего дома вечером можно по проезжей части гулять. 3.5 куе за метр - это невысокая цена за душевный покой и отсутствие шумового загрязнения.
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