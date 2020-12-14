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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 жов, 2022 16:45
Феодал написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм
как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так?
Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні.
а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:51
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
Я даже не знаю где это. Судя по названию - какой-то город-спутник?
Да, возле Чернобыля.
Макс, ну Гугл же есть. Детский сад. У Днепра, возле Осокорков.
Я прикалываюсь. Это спальник. Такой же как и дупка Голосухи. Чего его сравнивать с центром города?
Когда вступим в НАТО, то со Славутича будет вид на киевский Дефанс на Теличке и почти пешеходная доступность к новому центру.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:03
airmax78 написав:
Я прикалываюсь. Это спальник. Такой же как и дупка Голосухи. Чего его сравнивать с центром города?
Сам ты спальник
В Славутиче вопрос сна под большим вопросом) А вот красивые небоскребы можно увидеть. Туда даже ккц ездил за шмотками, а то на вашей Лукяше нет. Вот где дупка города.
fox767676 написав:
Когда вступим в НАТО, то со Славутича будет вид на киевский Дефанс на Теличке и почти пешеходная доступность к новому центру.
Вот-вот, там напротив строится стильный Храмовый резиденс и плаза. А ржавые чердаки с окна лицезреть.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 12 жов, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:05
Ромасик
Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:07
fox767676 написав:Ромасик
Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было
Нет, я о шуме. Это для меня главный минус. Хочу тишину.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35
Ромасик написав: fox767676 написав:Ромасик
Врядли до конца войны будут неоновую подсветку включать, а так , да, по вечерам эффектно было
Нет, я о шуме. Это для меня главный минус. Хочу тишину.
Тишина - это в центре. Возле моего дома вечером можно по проезжей части гулять. 3.5 куе за метр - это невысокая цена за душевный покой и отсутствие шумового загрязнения.
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