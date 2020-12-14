Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам.
Так-то в Вене! Там есть платежеспособный спрос и решен вопрос с безопасностью. Сколько ракет прилетит и куда попадут, никто спрогнозировать не может, поэтому цены на РН должны соответствовать риску!
В Вене не решен вопрос с безопасностью - Австрия не член НАТО. Сталин не разрешил.
Для того чтобы завоевать Австрию, нужно захватить пол Европы со странами НАТО! Если бы Украина географически находилась на месте Австрии, то нам бы тоже не обязательно вступать в НАТО. Например, Финляндия вынуждена вступать в НАТО потому, что общая граница с агрессивным соседом.
Феодал написав:Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
Тогда вы совсем не понимаете что сейчас происходит. Украине суждено стать форпостом Западного мира на границе с варварами. А форпост не может быть слабым. Думали что эту роль будет играть Польша - но она слишком маленькая и не прикрывает всех кого нужно прикрыть. Украина прикроет практически всех. Останется решить вопрос только с Беларусью. Но он, думаю, будет решен еще в ходе этой войны..
та какой там форпост, рашка боится нападать на страны НАТО, за пределы Украины лезть не планирует, в Европе это все понимают по этому и помощь у нас такая себе. Обратили внимание что в Беларусии политическую ситауцию не разкачивают? Несмотря на то что лукашенко не лигитимный президент, по этому я к сожалению не могу разделить ваш оптимизм, хоть мне бы и хотелось
airmax78 написав:Фактор для роста один, но он кроет все камлания как бык овцу: 300 ярдов на восстановление в самое ближайшее время по самым скромным подсчетам.
В Вене моя квартирка стоила бы в районе ляма ойро по самым скромным подсчетам. Так что нам до цен в европейских странах еще не одну ракету с Трибекой запускать.
мне нравится ваш оптимизм как вы думаете, если Украину с 2004 года кормят обещаниями (НАТО + Евроинтеграция) то где гарантия что после войны будет не так? Меня больше беспокоит как бы тут вторую Кубу не устроили, а это вполне может быть
що цікаво, він оптиміст стосовно майбутнього україни в цілому і ринку кржн зокрема, але чомусь оптимізм його весь заходиться у відні, а не в києві чи деінде в україні. а скільки подібних "оптимістів" є. у нас такий національний спорт - чим далі від україни тим більше її люблять і більше оптимізму.