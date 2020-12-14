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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10323103241032510326

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 137
1. Не вище 500
16%
22
2. 501 - 700
14%
19
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
26
5. 1001 - 1200
18%
24
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:42

  beee написав:с деньгами что делать?

Отож...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:51

  pesikot написав:
  beee написав:с деньгами что делать?

на ЗСУ

Местные лендлорды скорее удавятся...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:01

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  beee написав:с деньгами что делать?

на ЗСУ

Местные лендлорды скорее удавятся...

ты сколько задонатил?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:03

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  beee написав:с деньгами что делать?

на ЗСУ

Местные лендлорды скорее удавятся...

сиди в кракове и не пизди
beee
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:14

  beee написав:подскажите. есть ощущение, что скоро продам хаты на ПОХе.
но. сейчас они приносят доход и арендаторы нормальные.
что делать? продавать -30% от довоенной цены или пусть сдаётся?

на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни

Минутка удивления от меня как от теоретика далекого от реальных продаж.
Арендаторы снимают квартиру выше рынка (за около 1000 у.у в месяц), а к ним водят хороводы из потенциальных покупателей с рылами.
das ist fantastisch
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  #<1 ... 10323103241032510326
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